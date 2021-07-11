Samanyolu Haber /Gündem / Elektrikli otomotiv üreticisi Türkiye sınırına kadar geldi ama... /11 Temmuz 2021 15:36

Elektrikli otomotiv üreticisi Türkiye sınırına kadar geldi ama...

Alman elektrikli otomotiv firması Next.e.Go Türkiye'nin iki komşusu Bulgaristan ve Yunanistan'a yatırım kararı aldı.

SHABER3.COM

Alman otomotiv devi Next.e.Go’nun önümüzdeki günlerde Yunanistan’da kuracağı firmanın dışında bir yatırım da Türkiye'nin bir başka komşusu Bulgaristan’a yapmayı planladığı açıklandı.

Sadece elektronik modeller üretecek olan firmanın yetkililerinin, Bulgar hükümetinin temsilcileriyle görüşmelerini sürdürdükleri bildirildi.

azinlikca.net'te yer alan habere göre Bulgaristan Maliye Bakanı Kiril Petkov, yaptığı açıklamada Next.e.Go şirketiyle 140 milyon evroluk bir yatırım anlaşması üzerinde uzlaşmaya vardıklarını belirtirken, bu yatırımın aynı zamanda ülke vatandaşlarına istihdam da sağlayacağını ekledi.

Tarafların uzlaştığı kaydedilirken, ilk resmi imzaların ise Cumartesi günü atılması bekleniyor.

6 farklı ülkede firma açmayı planlayan Alman otomotiv devinin, Bulgaristan’da Lovech şehrini seçeceği belirtiliyor.

Hatırlanacağı üzere, Next.e.Go, Yunanistan’da da şehir olarak Volos’u seçmişti.
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