Elektrikli scooterlara düzenleme geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Paylaşımlı E-Scooter İşletmeciliği Yönetmeliği”ne ilişkin ilk belirlemelerin yapıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, daha önce online gerçekleştirilen bisiklet ve e-scooter ile ilgili Mikro Hareketlilik Odak Grup Toplantısı’nın ikincisi bu kez sektör temsilcilerinin katılımıyla Karaismailoğlu’nun başkanlığında yapıldı.







Dünya çapında paylaşımlı 4,6 milyon e-scooter sayısının 2024’e kadar 6 katına çıkmasının beklendiğine işaret edilen toplantıda, dünyada yıllık 1,7 milyar ton karbon salımının mikro hareketlilik araçları ile azaltılmasının öngörüldüğü belirtildi.





35 BİN E-SCOOTER, 3 MİLYON KULLANICI





AA’nın haberine göre Karaismailoğlu yaptığı konuşmada, 83 milyonu aşan ülke nüfusunun yüzde 92’sinden fazlasının şehir ve ilçe merkezlerinde yaşadığını ifade ederek, şunları söyledi:





“Şu anda Türkiye’de 35 bin e-scooter, 3 milyonu aşkın vatandaşımız tarafından kullanıyor. Ancak özellikle salgın döneminde, alternatif ulaşım araçlarına olan talep ve bu araçların trafikte varlığı hızla arttı. Biz de günün şartlarına ve beklentilere uygun, yenilikçi bir hareketlilik sistemi oluşturmak amacıyla çalışmalarımıza hız verdik.”





YAPILACAK DÜZENLEMELER





Karaismailoğlu, kullanıcı yaş sınırının belirlenmesi, kullanım ve güvenlik aksesuarlarında zorunluluk getirilmesi, hız sınırlarının ve şehir içi kullanım güzergahlarının belirlenmesi gibi birçok konuda düzenleme yapılacağını söyledi.





Emniyet önlemlerinin yanında araç ve şirketlerin lisanslarının olmaması sorunuyla karşı karşıya olduklarını bildiren Karaismailoğlu, “Bu araçların kullanımıyla ilgili engellerin aşılması için, kamu-özel sektör iş birliği önemlidir. Bu nedenle sektörde standartlarımızı oluşturacağız, vatandaşlarımızın hem güvenliğini hem de en iyi standartlarda hizmet almasını sağlayacağız” dedi.





YÖNETMELİKTE NELE YER ALIYOR?





-Yönetmeliğe konu araçların, şehirlerarası yollar ve azami hız sınırı 50 km/saat üzerinde olan kara yollarında kullanılmaması öngörülüyor.





-Birden fazla kişi e-scooter’ı aynı anda kullanamayacak ve bu araçlarda kişisel eşya dışındaki eşyalar taşınamayacak.





-Sürücüler yayaları, engelliler ve yaşlılar gibi dezavantajlı grupları tehlikeye sokmayacak şekilde kullanacak. Her şehirde toplu taşıma araçları ile entegre olacak şekilde kullanım planlaması yapılacak, kask, dizlik, reflektör ve ceket gibi koruyucu ekipman kullanımı teşvik edilecek.





-Taslağa göre, yerli yazılım ve donanım kullanılması teşvik edilecek ve yerli ürün kullanan firmalara kolaylıklar sağlanacak. Sunucuların Türkiye’de bulunması şartı aranacak.





-E-scooter’ların belirli bölgelerde yığılmalarının önüne geçilecek. Çağrı merkezi ve mobil uygulamalar üzerinden kullanıcılara destek sağlanacak.





Habertürk’ten Yiğitcan Yıldız’ın haberine göre ise elektrikli scooter tanımı karayolları trafik kanununa eklenecek. Trafik kurallarını ihlal eden elektrikli scooter kullanıcılarına trafik cezası uygulanabilmesinin önü açılırken, paylaşımlı elektrikli scooter işletmeciliği yapan firmalar ise faaliyet izin belgesi almadan çalışamayacak.