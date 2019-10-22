Elektrikte iflas dalgası

Ekonomik kriz üretim şirketlerini vurdu. Krizde elektrik tüketiminin düşmesi döviz borcu olan şirketler için bardağı taşıran son damla oldu.





Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) verilerine göre, 2013 yılı ocak ayında 2019 yılı ekim ayına kadar geçen dönemde 1.273 elektrik enerjisi üreten anonim şirket kapısına kilit vurdu.





Son iki yıldır, kapanan tüm anonim şirketler arasında ilk sırada yer alan enerji sektöründe adeta yaprak dökümü yaşanıyor.





İLK 10 AYDA 289 ELEKTRİK ÜRETİCİSİ KEPENK İNDİRDİ





Sözcü'nün haberine göre, 2013 yılında 56 şirket kapanırken, bu rakam toplam kapanan şirketler içerisinde yüzde 3'lük orana denk geliyordu.





2018 yılında kapanan elektrik üretim şirketi 364'e yükselirken, genel oran içindeki pay yüzde 14.94'e çıktı. 2019 yılının ilk 10 ayında ise 289 elektrik üreticisi faaliyetini sonlandırdı.





Sektörün plansız büyüdüğüne işaret eden enerji uzmanı Necdet Pamir, “Konunun uzmanı olmayan çok sayıda girişimci yüksek kazanç beklentisiyle sektöre girdi. Arz ve talep dengesi bozuldu.” dedi.





LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETEN FİRMALAR VAR!





Geçmişte yapılan talep tahminlerinin sektörü cazip kılmak için şişirildiğini ifade eden Pamir, “Eş-dost girsin, para kazansın hesabı şaştı. Talepten fazla üretim olunca firmalar zarar etmeye başladı.” diye konuştu.





TMMOB Makine Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz ise başta güneş enerjisini kullanarak lisansız elektrik üretimi yapmak üzere son yıllarda çok şirket kurulduğuna dikkati çekti.



