Elektrikli otomobillerde indirim rüzgarı





Açıklamanın ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) fiyatı en düşük Mustang Mach-E'nin standart bataryalı arkadan itişli modeli 900 dolarlık bir indirimle 45 bin 995 dolara geriledi.

Fiyat indirimleri elektrikli otomobil pazarında son dönemde rekabetin bir işareti olarak yorumlanıyor.Ford, Mustang Mach-E'nin en uygun fiyatlı iki versiyonunun fiyatını yaklaşık 6 bin dolar düşürdü. Daha uzun menzilli bataryalara ve premium seçeneklere sahip diğer Mach-E modellerinin fiyatlarında ise yüzde 6 ila yüzde 9 oranında indirimler gerçekleştirildi.Ocak ayı ortalarında Tesla, dünya genelinde düşen talebe yanıt olarak elektrikli otomobillerinin fiyatlarını yüzde 20'ye varan oranlarda düşürmüştü.Ford'un CEO'su Jim Farley Twitter'dan yaptığı açıklamada "Elektrikli araçları daha erişilebilir kılmak istiyoruz, bu nedenle Mach-E serisinde üretimi arttırıyor ve fiyatları düşürüyoruz" dedi.Menzili daha yüksek bataryaya sahip yüksek performanslı Mach-E GT ise yaklaşık 6 bin dolarlık indirimle (5 bin 900 dolar) 63 bin 995 dolardan satılacak.ABD'de fiyatı 55 bin doların altında olan elektrikli araçlar, 1 Ocak'tan itibaren 7 bin 500 dolarlık bir faiz indiriminden faydalanıyor. Ford'un fiyat hamlesi Mach-E'nin daha fazla versiyonunun bu yardımdan faydalanmasına olanak tanıyor.Öte yandan Ford yönetimi, indirimli fiyatların daha önceden sipariş vermiş ve araçlarını bekleyen müşteriler için de geçerli olacağını duyurdu.Son iki yıldır çip kıtlığının yaşanmasının arzı düşürmesi çip kullanılan birçok elektronik aksamlı üründe olduğu gibi otomobillerde de sert fiyat artışlarına neden oluyordu. Fiyatların yanı sıra araçların teslim süreleri de kimi markalarda bir yıla kadar uzadı.Ancak Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) faiz oranlarını önemli ölçüde artırması nedeniyle otomobillere ve diğer yüksek fiyatlı ürünlere olan talep son aylarda zayıfladı. Talebin düşmesi nedeniyle de Tesla başta olmak üzere araç üreticileri fiyatlarında yüzde 20'ye varan indirimler gerçekleştirdi.