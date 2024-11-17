Elektronik oylama Türkiye'ye mi geliyor: İşte partilerin son tavrı!

ABD'de kullanılan ve seçim güvenliği konusunda tartışmalara neden olan elektronik oylama sistemi, bir süredir Türkiye için de gündeme geliyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 5 Kasım'da başkanlık seçimini izlemek için ABD’ye gidip elektronik oylama sistemini incelediklerini ve yurda dönüşte Türkiye içinde böyle bir çalışma içerisine girebileceklerini açıkladı.





Gazete Duvar'ın aktardığına göre Ahmet Yener, “Biz sadece kurum olarak buna ilişkin ön çalışmalarımızı yapacağız. Takdir nihayetinde parlamentonundur" dedi. Yasal düzenleme gerektiren elektronik oylamaya MHP tam destek verirken muhalefet ise karşı. AKP ise bu konuda bir görüş belirtmedi. Ancak kulislere bakılırsa AKP'liler de yakın bir süreçte bir düzenlemeye geçilmesine sıcak bakmıyor.





AKP: GÜNDEMİMİZDE YOK

AKP'li bir yetkili, elektronik seçim sistemi için, “Posta yoluyla, elektronik sistemle oy kullanma gibi karma model uygulayan ülkeler var. Türkiye’de ne kadar ihtiyaç olduğuna, altyapının buna ne kadar uygun olduğuna bakmak lazım. Sonuçta hedef tüm seçmenin tam iradesinin yansıyacağı, her türlü etkiden uzak güvenli sistemi inşa etmek. Örneğin elektronik oylamada siber saldırı olasılığını, altyapımızın buna ne kadar uygun olduğunu değerlendirmek gerek. Ama tartışılması yanlış değil. Gündeme alındığında da kimi pilot uygulamaları görmek gerek. Önümüzdeki dönem olabilir ama şu an gündemimizde yok” değerlendirmesini yaptı.