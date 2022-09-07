Samanyolu Haber /Sağlık / Elektronik sigara devi 438 milyon dolar tazminat ödeyecek /07 Eylül 2022 10:34

Elektronik sigara devi 438 milyon dolar tazminat ödeyecek

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) elektronik sigara üreticisi Juul, gençleri nikotin bağımlısı yaptığı gerekçesiyle 33 eyalette iki yıldır süren soruşturma kapsamında yaklaşık 440 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

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euronews'in haberine göre, Connecticut Başsavcısı William Tong, 33 eyalet adına yaptığı açıklamada, Juul firması ile varılan anlaşma gereği 6 ila 10 yıllık bir süre içinde 438,5 milyon dolar tazminat ödemeyi “prensipte” kabul ettiğini belirtti.

Anlaşmanın ayrıca Juul’un ürünlerini pazarlamada birçok sınırlamayı da içerdiği ve gelecek haftalarda ilgili eyaletlerde onaylandıktan sonra resmen kesinlik kazanacağı ifade edildi.

Söz konusu tazminat miktarının, Juul’un geçen sene ABD’de yaptığı 1,9 milyar dolarlık satışın yaklaşık yüzde 25’ine tekabül ettiğine dikkat çekiliyor.

Özellikle 21 yaş altı gençleri hedef alarak nikotin bağımlılığına neden olduğu gerekçesiyle Juul elektronik sigara üreticisi hakkında diğer 9 eyalet ve yüzlerce tüketici tarafından açılmış tazminat davaları hala devam ediyor.

ABD'de her dört lise öğrencisinden biri elektronik sigara kullanıyor
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