Elektronik sigara niçin kullanılıyor, tüketimi neden önlenemiyor?





Elektronik sigaralarda, içinde nikotin, çeşitli aroma ve katkı maddeleri olan bir sıvı ısıtılarak solunabilecek bir buhar haline getiriliyor. Bu buhar, nefesle çekilerek akciğerlere ulaşıyor.

Nikotin





BBC Türkçe’nin konuştuğu uzmanlar, elektronik sigara kullanımının artmasının nedenlerini anlattı.





Memorial Bahçelievler Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği’nden Doç. Dr. Sinem İliaz, elektronik sigaraların normal sigaraya “masum bir alternatif" olarak sunulduğunu belirterek şunları söylüyor:





E-sigaraların sigara firmaları tarafından pazarlandığına da dikkat çeken İliaz, sigaranın zararlarından veya sigara içimini azaltmaya yönelik politikalardan dolayı büyük sigara firmalarının da e-sigara pazarına yönelmeye başladığını vurguluyor:

İnsanlar neden e-sigaraya yöneliyor?





Uzmanlara göre e-sigarayla ilgili başka bir tehlike de, ürünleri tercih eden kişilerin yaş aralığı.

E-sigara tüketimi nasıl önlenebilir?





Sağlığa Evet Derneği Başkanı ve Çocuk Sağlığı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı, e-sigara kullanımından sonra görülen akut yan etkilerin sigaradan daha fazla olduğunu anlatıyor: