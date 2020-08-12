Elektronik sigaralar için koronavirüs uyarısı

Deutsche Welle Türkçe'den Fabian Schmidt imzalı habere göre ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden pediyatri profesörü Bonnie Halpern-Felsher ve araştırmacı ekibi bir ilke imza atarak, elektronik sigara kullananların koronavirüs kapma olasılığı üzerine bir araştırma yaptı. 11 Ağustos tarihinde ''Yetişkin Sağlığı Dergisi''nde (Journal of Adolescent Health) yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, düzenli olarak e-sigara kullanan gençler ve ergenlerin, koronavirüs ile enfekte olma olasılığı akranlarına göre çok daha yüksek. Araştırmada farklı veri ve istatistikler değerlendirildi.





Korona belirtileri beş kat daha fazla görülüyor





Araştırma, koronavirüs testi pozitiv çıkan kişiler arasında e-sigara kullananların sayısının, kullanmayanlara oranla beş kat daha fazla olduğunu ortaya koydu. Elbette bu veriler, e-sigara kullanıcılarının COVID-19'a yakalanma olasılıklarının diğerlerine göre mutlak olarak daha yüksek olduğu anlamına gelmiyor. Ancak yine de koronavirüs kapan ve aynı zamanda e-sigara içen kişilerde öksürme, ateş, halsizlik ve nefes darlığı gibi belirtilerin görülme oranı beş kat daha fazla. Zira semptom göstermeyen kişiler genelde test yaptırmak için doktora başvurmuyor.





Hasarlı akciğerler büyük risk altında





Korona testi yaptırmadan 30 gün öncesine kadar hem e-sigara hem de geleneksel sigara tüketen kişilerde ise enfekte olma riski yüzde 6,8 daha yüksek. Araştırmaya katılanların neredeyse tümü her iki sigara çeşidini de kullandığını belirttiğinden, bilim insanları sadece geleneksel sigara içenlerin enfekte olma oranına dair güvenilir veriler elde edemedi. Diğer yandan araştırmacılar, sigara kullanımının koronavirüs kapma riskinin azalttığı yönündeki tezi de çürütmüş oldu.





Araştırma makalesinin baş yazarlarından Shivani Mathur Gaiha 'Gençler ve ergenler, e-sigara kullanmanın akciğerlere zarar verdiği için COVID-19'a yakalanma riskini artırdığının farkında olmalılar'' dedi. Gençleri kendilerini yanıltıcı bir güvende hissetmemeleri konusunda uyaran Mathur Gaiha ''Birçok kişi, gençliklerinin onları COVID-19 belirtilerinden koruyacağını sanıyor. Ancak edindiğimiz veriler, bunun e-sigara kullanıcıları için geçerli olmadığını gösteriyor. Hatta enfekte olma riski biraz değil, bariz bir oranda artıyor'' ifadelerini kullandı.





ABD genelinde 4 binden fazla denek katıldı





Araştırmaya Amerika Birleşik Devletleri'nin farklı bölgelerinden katılan 4 bin 351 kişi arasında geleneksel sigara ve e-sigara kullananların aynı oranda bulunmasına, farklı cinsiyet ve etnik kökenleri temsil etmesine de özen gösterildi. Katılımcılara, COVID-19 belirtileri gösterip göstermedikleri, test olup olmadıkları ya da pozitif test sonucu alıp almadıkları gibi sorular yöneltildi.





Pediyatri uzmanı Halpern-Felsher, gençleri uyarmanın ötesinde sağlık makamlarına da çağrıda bulunarak ''Şimdi tam zamanı. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin bir an önce bu ürünlere yönelik yeni düzenlemeler getirmesi gerek'' şeklinde konuştu.



