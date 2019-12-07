Samanyolu Haber /Sağlık / Elektronik sigaranın yol açtığı bir hastalık daha keşfedildi /07 Aralık 2019 17:01

Elektronik sigaranın yol açtığı bir hastalık daha keşfedildi

Sky News televizyonunun European Respiratory Journal dergisinde yayınlanan bir makaleye dayandırarak verdiği habere göre, uluslararası bir bilim ekibi 49 yaşındaki kadın hastaya elektronik sigaranın neden olabileceği nadir bir akciğer hastalığı tanısı koydu.

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Kaliforniya Üniversitesi (ABD), Cambridge Üniversitesi (İngiltere) ve John Hopkins Üniversitesi’nden (ABD) bir grup bilim insanı tarafından gerçekleştirilen araştırma sonucunda, hastaya ağır metal tozu solunumundan kaynaklı pnömokonyoz tanısı konuldu. Söz konusu hastalığın genellikle ağır sanayide çalışan işçilerde görüldüğü ve akciğer fibrozu, nefes darlığı ve kronik öksürüğe neden olduğu belirtildi.

Kaliforniya Üniversitesi’nden Prof. Kirk Jones, “Hasta ağır metallerin etkisinde kalmamış, bu nedenle elektronik sigara kullanmasının hastalığının nedeni olabileceği sonucuna vardık” dedi.  

Hastanın akciğer dokusu örneğinin analizi, elektronik sigara buharının nikel, alüminyum, manganez, kurşun, krom ve kobalt izleri içerdiğini ortaya koydu. Bilim insanları, elektronik sigaranın içindeki spiralin ısınmasından dolayı ağır metallerin çözüldüğü sonucuna vardı.  

Hastanın ayrıca, daha önce ABD’de birçok hastalık vakasına yol açan kenevir yağı içeren elektronik sigaralar kullandığı da belirlendi.

ABD’de elektronik sigaranın neden olduğu akciğer hastalıklarından ölenlerin sayısı 40’a ulaşırken, iki binden fazla kişi elektronik sigarayla bağlantılı akciğer hastalıklarına yakalandı. Eylül ayında ABD Başkanı Donald Trump, elektronik sigaraların bazılarının satışını yasaklayacağını açıkladı, ancak lobicilerin baskısından dolayı bu kararını ertelemek zorunda kaldı. Bazı eyaletlerde valiler, elektronik sigaranın birkaç çeşidini geçici olarak yasakladı.    
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