Samanyolu Haber /Politika / Eleştirilere ‘anırmak’ diyen Erdoğan’a yanıt /21 Aralık 2021 08:12

Eleştirilere ‘anırmak’ diyen Erdoğan’a yanıt

CHP’Lİ Özgür Özel, Erdoğan’ın ekonomi politikalarını eleştirenleri, “Anırsalar da anırmasalar da biz doğru yoldayız” sözleriyle hedef almasına “Çaresizlik diline vurdu” tepkisini gösterdi.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi politikalarını eleştiren gazetecileri, “Anırsalar da anırmasalar da biz doğru yoldayız” sözleriyle hedef almasına “Ülkeyi 20 yıldır kesintisiz yöneten AKP iktidarı, yolun sonuna gelmiştir. Türk Lirası’nın aşırı değer kaybı, yüksek enflasyon ve işsizlikle birlikte sürüklenen ekonomik uçurumun getirdiği çaresizlik, AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın diline de yansıdı” tepkisini gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Akademi Ödülleri Töreni’ninde yaptığı konuşmada ekonomi konusunda kendisini eleştiren gazetecileri ve iş insanlarını hedef almıştı. Erdoğan, TÜSİAD için “Sizin cibiliyetinizi biliyorum” derken gazeteciler için de “6 sıfır atarken ‘Taksim’de anırırım’ diyenler şimdi de aynı şeyi söylüyor. Anırsalar da anırmasalar da elhamdülillah biz doğru yoldayız” açıklamasını yapmıştı.

CHP’li Özel, Erdoğan’ın bu açıklamalarını Cumhuriyet’e değerlendirdi. “Türkiye’yi 20 yıldır kesintisiz yöneten AKP iktidarı, artık yolun sonuna gelmiştir” diyen Özel, “Açıklamalarından, yaptıkları hatalardan bunu anlamak mümkündür. ‘Yeni bir şey deniyoruz’ adı altında Türk Lirası’nın aşırı değer kaybı, yüksek enflasyon ve yüksek işsizlikle birlikte sürüklenen ekonomik uçurumun getirdiği çaresizlik, AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın diline de yansımıştır” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın Merkez Bankası rezervlerindeki kaybı da “Ben yoktum, cumhurbaşkanıydım” sözleriyle savunduğunu anımsatan Özel, “Erdoğan ve çevresi, kutuplaşmanın dozunu artırarak kendi tabanını konsolide etmeye çalışmaktadır. Hal böyle olunca Erdoğan’ın dili nobranlaşmakta, ‘anırmak’ ve ‘cibilliyet’ gibi ifadeler kullanmayı tercih etmektedir” tepkisini gösterdi.

"6 SIFIRI BAŞARI SANIYOR"

Özel, şunları kaydetti: “Bir yazarın kullandığı ifadeyi, tüm muhalefete mal ederek pozisyon almak, kabul edilebilir değildir. Türk Lirası’ndan 6 sıfır atmak iktisadi bir başarı değil, matematiksel bir işlemdir. Tarih kendisini; Türk Lirası’ndan altı sıfır atan kişi olarak değil, bir yıl içinde Türk Lirası’nın değerini yarı yarıya düşürten lider olarak anacaktır. 6 sıfır atmayı bir ekonomik başarı zanneden bir siyasetçi olsa olsa Erdoğan gibi kendisini ‘ekonomist’ sanan biri olabilir.”
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