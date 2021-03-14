Samanyolu Haber /Gündem / Eleştirilere rağmen VİP cenazelerinde değişen bir şey yok /14 Mart 2021 15:04

Eleştirilere rağmen VİP cenazelerinde değişen bir şey yok

Tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun cenazesinde de sosyal mesafe kuralı çiğnendi

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YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın babası Muhammed Emin Saraç'ın pandemi koşullarında yapılan cenaze törenindeki kalabalıkla ilgili eleştiriler nedeniyle "Ben cenazede sosyal mesafenin ortadan kalkabileceği bir görüntünü olabileceğini ön görmedim. Ön görmem gerekiyor muydu, bu benim kusurum. Vatandaşlarımızdan bu anlamıyla özür diliyorum''  diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun cenaze törenine katılmadı. 

Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun cenazesi Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nden kaldırıldı. 

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski Başbakan Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizim Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Vali Ali Yerlikaya, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi gibi isimler katıldı. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise cenaze törenine katılmadı. 

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı ilahiyatçı Muhammed Emin Saraç'ın cenaze törenindeki kalabalık nedeniyle kamuoyundan özür dilemişti. 
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