Eleştirilerin odağındaki Alman ekonomisi bu sefer şaşırttı

Almanya ekonomisinin üst üste iki yıl süren daralmanın ardından bu yıl yeniden büyüme göstermesi bekleniyor. Alman ekonomisine dair tahminlerini açıklayan dört ekonomi kuruluşu, bu yıl ve önümüzdeki yıl için büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti.





DW Türkçe'nin haberine göre Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), ilk çeyrekte ekonominin beklenenden daha iyi bir performans göstererek yüzde 0,4 büyümesi üzerine 2025 yılına ilişkin stagnasyon (ekonomik durgunluk) tahminini güncelleyerek yüzde 0,3 büyüme beklediğini kaydetti.





Leibniz Ekonomik Araştırma Enstitüsü de (RWI) bu yıl yüzde 0,3 ve 2026'da yüzde 1,5 büyüme beklediğini açıkladı. Münih Üniversitesine bağlı Ekonomi Araştırma Enstitüsü de (Ifo) benzer biçimde 2025 yılı için daha önce yüzde 0,2 olarak açıkladığı büyüme tahminini yüzde 0,3'e, 2026 tahminini ise yüzde 0,8'den yüzde 1,5'e yükseltti.





Kısa süre öncesine kadar Alman ekonomisinin 2025 yılını stagnasyonla geçireceğine dair bir beklenti vardı. Bu beklenti, hükümetin resmî tahminine de yansımıştı. Ekonomi Bakanı Robert Habeck, 24 Nisan'daki açıklamasında, Almanya'nın bu yılı sıfır ekonomik büyümeyle tamamlayacağını tahmin ettiklerini duyurmuştu.





Hükümetin aldığı önlemler

Ifo Ekonomik Tahminler Birimi Başkanı Timo Wollmershaeuser, Alman ekonomisindeki krizin kış döneminde en dip noktayı gördüğünü hatırlatarak, büyümedeki ivme beklentisinin bir nedeninin yeni Alman hükümeti tarafından açıklanan ekonomik önlemler olduğunu ifade etti.





Ifo'nun tahminine göre, Alman hükümetinin aldığı önlemler 2025'te ekonomiye 10 milyar euro, 2026'da ise 57 milyar euro katkı sağlayacak.





Berlin'de geçen hafta şirketlere destek vermek ve durgun seyreden ekonomiyi bu yıldan 2029'a kadar olan dönemde canlandırmak amacıyla 46 milyar euroluk bir vergi indirim paketi kabineden geçmişti.





Alman parlamentosu Mart ayında da 500 milyar euroluk altyapı finansmanı içeren ve savunma yatırımlarını borçlanma sınırlarından çıkartan bir dev harcama planını onaylamıştı.





Yapısal reform vurgusu

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü de (OECD) Perşembe günü yayımladığı raporda, Almanya ekonomisinin bu yıl yüzde 0,4; 2026'da ise yüzde 1,2 oranında büyüyeceği yönündeki tahminini açıkladı. Örgüt, ülkede ekonominin yeniden büyüme eğilimine girmesi için yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Söz konusu raporda ihracatın ekonomi için bir sorun teşkil etmeye devam edeceğine dikkat çekilerek, büyümenin yatırımlar ve tüketimle destekleneceği ifade edildi. Rapora göre, 2025'te ihracatta yüzde 0,3'lük bir düşüş beklenirken, 2026'da yüzde 0,6'lık küçük bir artış yaşanması öngörülüyor.





"Alman sanayisi bir denge siyaseti izlemeli"

Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nün (IWH) makroekonomi bölümü başkanı Oliver Holtemöller, ABD'yle ticaret gerginliğinde olası bir tırmanışın Alman ekonomisi için önemli bir risk oluşturduğunu söyledi.





Alman sanayisinin her iki ekonomik bölgedeki üreticiyle de yakınen bağlantılı olduğuna dikkat çeken Holtemöller, "ABD ile Çin arasındaki ekonomik çekişmenin, Alman sanayisinin özel bir denge siyaseti izlemesini gerektirdiğini" vurguladı.





Enflasyon da düşecek

Ifo, enflasyon oranına yönelik beklentisini ise Avrupa Merkez Bankası'nın tahminine paralel biçimde 2025 yılında yüzde 2,1; 2026'da ise yüzde 2,0 olarak açıkladı.





Ülkede iş gücü piyasasının da istikrar kazanması bekleniyor. İşsizlik oranının 2025'te yüzde 6,3'e yükseleceği, 2026’da ise yüzde 6,1'e düşeceği tahmin ediliyor.





İki yıldır resesyondaydı

Koronavirüs pandemisi ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından enflasyonun hedeflenen seviyelerin çok üzerine çıktığı Almanya son yıllarda ekonomik açıdan zor bir dönemden geçiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın neden olduğu gümrük vergisi krizi Almanya'da özellikle otomotiv ve ilaç gibi ihracata dayalı sektörleri ciddi şekilde tehdit ediyor.





Almanya'da, ekonomik büyümeyi ifade eden gayrisafi yurt içi hasıla 2023'te yüzde 0,3, 2024 yılında ise yüzde 0,2 oranında geriledi. Almanya üst üste iki yıl büyüme gösteremeyen tek G7 ekonomisiydi.





Uluslararası Para Fonu (IMF) geçen Nisan ayında yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya için 2025 yılında sıfır büyüme öngörüsünde bulunmuştu.