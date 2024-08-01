Eli cebinde dünyayı salladı: İşte Yusuf Dikeç'in olimpiyatlarda yaptığı atışın sırrı

12Punto’dan Burak Demirbaş’a konuşan Yusuf Dikeç, gümüş madalyaya giden süreç ve atış tarzına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.













Sosyal medyanın konuştuğu atışına ilişkin de konuşan Dikeç, çok güzel yorumlar olduğunu kaydederek, “Sadece Türkiye'den değil, dünyada da var. Bu da bizi mutlu ediyor. Yusuf Dikeç burada sadece simge, bu başarı Türk milletine ait. Bizi oraya uğurlarken 85 milyon dualarla uğurladı. Onları mahcup etmedik, çok mutluyuz" dedi.





Paris’te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan’dan oluşan atıcılık milli takımı 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi. Ancak Yusuf Dikeç, kazandığı madalya ile değil atış tarzıyla dünyanın gündemine oturdu. ABD’li iş insanı Elon Musk’ın da dikkatini çekti .Dünyanın konuştuğu Dikeç, konuya ilişkin ilk kez konuştu.Paris 2024’ün katıldığı 5’inci olimpiyat olduğunu söyleyen Dikeç “Yaklaşık 24 yıldır bu sporu yapıyorum. 24 yıldır sadece bugün için çalıştık, yoğunlaştık, çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.“Böyle bir başarı bekliyor muydunuz?” sorusunu yanıtlayan Dikeç, "Tabi, zaten Akdeniz, Avrupa, Dünya'da hepsinde birincilik madalyamız var ama sadece Olimpiyat eksikti, her sporcu da zaten olimpiyat için yaşıyor. Bizim hedefimiz buydu. Bu yıl yılbaşından beri çok iyiydik, geçen yıl dünya ikincisi olduk. Bu sene Brezilya'da Dünya Kupası'nda birinci olduk. Bir ay önce Almanya'da yine birinci olduk. Ferdi sıralamada da iyi hazırlanmıştık, bekliyorduk ama şanssızlık vardı. Bir sporcu yarışmaya gittiği zaman nasibiyle, rızkıyla ve şansıyla gidecek. Altını da bir şanssızlıkla kaçırdık. Çok iyi hazırlanmıştık ama 2028'de Allah nasip ederse, orada alacağız" diye konuştu.Tüm yarışmacıların tam teçhizatlı çıkmasına rağmen kendisinin ekipmansız olarak çıkmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Dikeç, hakemlerle arasında geçen gülümseten diyalogu da aktardı. Dikeç, “Ben tek gözle atamıyorum. İki göz açık atıyorum. Ekipman eksikliği vb. bir durum yok. Ben sadece kullanmak istemediğim için öyle attım. Bazen hakemler soruyor, ‘atış gözlüğün var mı? Atış ayakkabın var mı?’ diye, ‘yok ben doğal atıcıyım’ diyorum ve gülüyorlar tabi” ifadelerini kullandı.Atış tarzının Elon Musk’ın da dikkatini çekmesine ilişkin konuşan Dikeç, "Evet gördük ve mutlu olduk. Biz sadece simgeyiz, Türk milleti adına mutlu olduk" dedi.Atıcılık sporunun Türkiye’deki geleceğine ilişkin de değerlendirmede bulunan Dikeç, Süreyya Ayhan ve atletizm örneğini verdi. Dikeç, “Süreyya Ayhan atletizmde bir başarı aldı o dönem genç kızlarımızın hepsi atletizme başladı. Çok tanınan bir spor değil bu başarıdan sonra insanlar biraz daha ileri yaşlara kadar yapılabileceğini, olimpiyatlarda madalya kazanılabileceğini gördü. Bundan sonra daha farklı bir boyuta geçeceğine inanıyorum. 2000 yılında ilk başladığım zamanlarda, Dünya (Kupası) ve Avrupa'ya gidebilirsek başarı sayıyorduk. 24 yıl sonra geldiğimiz noktada artık olimpiyat ikinciliğine üzülür olduk. Bundan sonra gençler daha başarılı olacaklar. Belki onlar daha çok başarı kazanacak, aktif olarak gençler bu sporu yapacak” diye konuştu.Dikeç, 2028’de ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlenecek olimpiyatlarda altın madalya hedeflediğini belirtti.