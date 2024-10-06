Samanyolu Haber /Gündem / 'Elimde bomba düzeneği var' diyerek hastaneyi bastı /06 Ekim 2024 09:29

'Elimde bomba düzeneği var' diyerek hastaneyi bastı

Kahramanmaraş'ta bir kadın hastaneye pompalı tüfekle girerek sağlık çalışanlarını "elimde bomba düzeneği var" diyerek tehdit etti. Korku dolu anlara sebep olan kadın gözaltına alındı.

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Kahramanmaraş'ta bir devlet hastanesinde korku dolu anlar yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen B.G. (45), pompalı tüfekle Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası'nın acil bölümünde elindeki pompalı tüfekle sağlık çalışanlarını tehdit etti.

Halktv'de yer alan habere göre B.G isimli kadın bir güvenlik görevlisinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilirken, olayın ardından işlem başlatıldı. B.G isimli şahsın gözaltına alındığı öğrenilirken, Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin bir mesaj yayınlandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Şiddete sıfır tolerans" başlığıyla yapılan açıklamada, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası Acil Servisinde meydana gelen olay sonrası zanlının gözaltına alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Sağlık Bakanlığı olarak sürecin bizzat takipçisi olacağız. Hastanede görevli sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sağlık çalışanları şifa dağıtan, dertlere derman olmaya çalışan adanmış insanlardır. Sağlık Bakanlığı olarak şiddete karşı toleransımız yok."


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