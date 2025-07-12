4 Temmuz'da CHP'li Manavgat Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nında aralarında bulunduğu 35 kişi gözaltına alınmıştı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla düzenlenen operasyonda Kara ile birlikte 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Operasyon anına dair paylaşılan görünütlerde baklava kutusu içinde 110 bin Euro olduğu görülmüştü. Söz konusu paranın Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'e verilen rüşvet olduğu iddia edildi. Tüter rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı.





CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin görüntülerle ilgili inceleme başlattığını duyurmuştu.





CHP LİDERİ BAKLAVANIN ARKASINDAKİ PLANI ANLATTI

Halktv'de yer alan habere göre Antalya'da tutuklu Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için düzenlenen mitingde CHP Lideri Özel, baklava kutusunun perde arkasını anlattı.





Baklava kutusunu oraya getiren baklavacının 1 ay boyunca eğitildiğini belirten Özel, şunları söyledi:





"Bakın günlerdir, baklavacı var ya baklavacı. Hani polis 'Aç kutuyu' deyince gayet sakin, hazırlıklı olarak kutuyu açan o baklavacı var ya. Bir ay önce polis onu almış. Onu bir ay önce çevirmede kaçak içkiler ve şüpheli paketle yüzde 99.9 uyuşturucu ile yakalamış. O baklavacıyı bir ay boyunca eğitmişler. O baklavacıyı oraya peşinden de çantacıyı yollamışlar.

Elimizde 32 saatlik görüntü var. Dakika dakika planlamışlar. Dün dedim ya Melih Gökçek'in oğlu Bozuk tohum. O Bozuk Tohum'un baklavacı var ya bize hesabını sorduğu baklava kutusunu bir aydır planlamışlar. Plan ne? Baklavacıyı aldılar. Kendilerince itirafçı yaptılar. Manavgat'ta AKP ile CHP arasında 3 meclis üyesi fark var. Baklavacı 4 isim söyledi İçeri aldılar. Hızla belediye meclis seçimine gidip Manavgat'ı AKP'ye geçirmeye çalıştılar. Tam o sırada belediye meclis üyeleri istifalarını verdiler. Onların yerine meclis üyelerin yedekten geldi. AKP'nin hesabı o anda tutmadı."





"MANAVGATLI'NIN VERMEDİĞİ İLÇEYİ ALMAK İSTEDİLER"

Baklacının 4 Belediye Meclis üyelerinin adını vererek 'itirafçı' olduğunu da hatırlatan Özel, şöyle devam etti:





"Peki ne oldu? Savcı baklavacıyı yeniden çağırdı. Baklavacı dört meclis üyesinin daha adını verdi. Ben itirafçıyım dedi. 4'ünü de aldırdı. Yeniden AKP, CHP'nin önüne geçti. Yeniden seçim yapıp Manavgatlı'nın AKP'ye vermediği ilçeyi alacaklar. O sırada ortaya çıktı ki meclis üyelerimiz gözaltına alınırken istifa etmişler. Yerine yedekler yeniden çağırılacak.

AKP başvuruyor çağıramazsınız. Başkanı seçeceğiz sonra çağıracaksınız' bu işlemi yapan savcının eşi Manavgat İlçe Seçim Kurulu başkanı. Biz olmaz dedik. İtiraz ettik. itiraz Ankara'ya YSK'ya gitti. YSK CHP haklıdır dedi. Bugün yazıyı yolladı. Bu kumpasa karşı akşam üstü savcının eşi Manavgat ilçe seçim kurulu başkanı imza atmak yerine hastayım dedi rapor aldı."