Samanyolu Haber /Spor / Elinde havai fişek patlayan Galatasaraylı Elabdellaoui hastanede /01 Ocak 2021 12:21

Elinde havai fişek patlayan Galatasaraylı Elabdellaoui hastanede

Elinde havai fişek patladığı için hastaneye kaldırılan Galatasaraylı futbolcu Elabdellaoui'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

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Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralandı. Evindeki kutlama sırasında yaralanan Norveçli futbolcu, hastaneye kaldırıldı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada futbolcunun ilk müdahalesinin yapıldığı belirtilerek, "Yüzünde yanıklar olan oyuncumuzun gözlerine aldığı hasar ileri tetkikler sonrası anlaşılacaktır. Bilinci yerinde olan ve hayati tehlikesi bulunmayan oyuncumuzla ilgili gelişmeler oldukça bilgi verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da hastanenin önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu: 

"Omar evet elinde bir havai fişek patlamıştır. Kendisini tamamen bütün şeyler olurken, hocamızla beraber başındaydık. Şimdi gözlerinin içi yıkanacak, tam net bulgular ortaya çıksın diye, bütün doktor arkadaşlar ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Allah’ın izniyle gözleri yıkansın, netice ortaya çıkacak. Doktorları daha güzel açıklama yaparlar. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Kendisi konuşuyor, doktorlara cevap verebiliyor. 2020 bütün dünyaya nasıl şansız bir yıl olduysa, Galatasaray şansız bir olay yaşadı. Allah beterin beterinden korusun diyelim."
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