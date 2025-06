Elinde mazotla kürsüye çıktı, 'Ben hep 50 liralık alıyorum' diyenlere böyle seslendi

VAHŞİ MADENCİLİK TEPKİSİ

"Çünkü bizim zamanında itiraz ettiğimiz önce çok destek verse de 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi revize edilmelidir diye Sayın Bahçeli'nin de 100 maddelik bir öneri paketini sistemin revizyonuna yönelik herhalde 16-18 madde ve toplamda 100 maddelik bir rejime yönelik revizyon paketini ittifak ortağıyla paylaştığı her geçen gün Erdoğan için değil Erdoğan için yapılmış bir anayasanın nasıl her birimize dar geldiğini, kendisine tanınmış yetkilerin nasıl milletin felaketi olduğunu, iç politikada, dış politikada ama bilhassa ekonomide nasıl bir çöküş yaşadığımızı hep birlikte görüyoruz."





Almanya'da Alman Sosyal Demokratları, bizim yoldaşlar büyük bir mücadele veriyorlar. Asgari ücretin genel ücretler içindeki payı çok yüksek diye. Yüzde 9 onlarda. Onlarda asgari ücret ilk yıl alınan kıdemle birlikte hızla uzaklaşılan bir ücret. Sadece ilk bir yıl anılıyor. yüzde 9'muş, dert ediyorlar. Türkiye'de yüzde 55, yüzde 60'a yakın. 2021'den beri bu veriyi çok yükseldiği için açıklamayıp maskeliyorlar.

















'GAZİOSMANPAŞA' TEPKİSİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. CHP grup toplantısında en ön sıraya hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in fotoğrafı konuldu. Özel, konuşmasına hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i anarak başladı.Özel, "Karşımda bundan birkaç ay önce belediye meclis üyeleriyle birlikte buraya geldiklerinde Manisa'daki ortak siyasi geçmişimizi anlatırken CHP'nin yüzde 6'yı alıp yüzde 60'lara çıktığı Manisa hikayesini anlatırken, kardeşim Ferdi oturduğu yerden ayağa kalkmış ve sonra herkes ayağa kalkmıştı. Sonra bana her seferinde 'Ağabey ne güzel anlattın, bir daha anlat' derdi. Maalesef son kez cenaze töreni sırasında anlattım. O hikaye umudun hikayesidir. Tek başına bayrağı taşıyanların, bir gün başarılabileceğine, birbirine dokunan, dayanışan, birbirini yalnız bırakmayan bir ekip anlayışının yani 1910'ların sonlarından bugüne kadar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten hepimize miras olan tüm CHP'lilerin, tüm vatanseverlerin, Türkiye Cumhuriyeti'ni seven herkesin birbiriyle omuz omuza kol kola girenlerin başarı hikayesidir Ferdi Zeyrek'in hikayesi." ifadelerini kullandı.Zeyrek'e kürsüden söz veren Özel, "Dürüst siyaset, birbirini sevenlerin siyaseti başarılı olacak. 100 yıl sonra Ferdi kardeşim, bir kez daha hep birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapacağız. Sana söz veriyorum." dedi.Konuşmasında Süleyman Demirel'i de anan Özel, "Bugün siyasi tarihimize damga vuran bir ismin vefat yıldönümü Süleyman Demirel'in. Altı kere gelip yedi kere gitmiş ama hep sandıktan çıkmış. Kazanınca da, kaybedince de saygıya, sandığa saygı duymuş. Darbeler görmüş ama darbeye yeltenmemiş bir ismin vefat yıldönümüdür. 10. yıldönümünde cezaevlerinde geçen hayatıyla ama bir yandan Cumhuriyet Halk Partisi ile çok sert rekabetiyle ama demokrasi fikrinden sapmadan rakibine karşı asla ve asla devletin imkanlarını yargıyı ve diğer imkanları kullanarak darbe girişimine yeltenmemiş. Darbelerin mağduru olmuş ama bir dönem mağdurken daha sonra darbelerin amiri, dönemin zalimi olmuş birisi olmamayı başarmış. Merkez sağının önemli ismi Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i... Çok partili, çok renkli, çok sesli ve özgür bir Türkiye hedefine sağdan yürüyen Süleyman Demirel'i Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir kez daha rahmetle anıyoruz." diye konuştu.Meclis'in Kurban Bayramı ve ardından yapılan seçimler nedeniyle bir süredir çalışmamasını eleştiren Özel, şunları söyledi:"Kurban Bayramı'nı geride bıraktık. Bayram tatili dolayısıyla bir süredir çalışmayan, geçen hafta sadece seçimlerini tamamlayıp yasa çalışması yapmayan meclisimiz bugün tekrar mesaiye başlayacak. Bu vesileyle hem Cumhuriyet Halk Partisi grubunun belirlediği ve mecliste seçilen Başkanlık Divanı üyelerimizi, hem diğer partilerden seçilen Başkanlık Divanı üyelerini hem de bundan sonraki süreçte grubumuz adına görev yapacak olan grup yönetim kurulu üyelerini, önceki görevlerini yapan arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi, minnetlerimizi ileterek yeni görevlerinde başarılar diliyorum."Geçtiğimiz yıllarda da yürürlüğe konulmaya çalışılan zeytinliklerle ilgili düzenlemeye tepki gösteren Özel, "Çevreciler yorulmadı, biz yorulmadık ama anlaşılıyor ki zeytinin ve doğanın düşmanları da yorulmamış. En son 2022'de büyük tartışmalarla ve AK Parti içinde de bir yarılma yarattıktan sonra geri çekilen zeytinliklerle ilgili düzenlemeyi bir kez daha getirmeye çalışıyorlar. Eğer madde geçerse zeytin alanları madencilik faaliyetlerine açılacak." dedi.Vahşi madenciliğe sert tepki gösteren Özel, zeytinin önemine değindi ve doğanın korunması gerektiğini bir kez daha vurguladı. Zeytinliklerde maden aranmasına karşı çıkan Özel, bu konuda mücadeleye devam edeceklerini belirtti.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart'ta tutuklanmasıyla başlayan sürece ilişkin 'darbe' tanımlamasını yapan Özel, "2018 yılından bugüne süren 19 Mart darbesi sonrası ise milletin üstüne karabasan gibi çöken bir sürecin içindeyiz. Ama bu sefer o 2018 krizi bitmek bilmedi." dedi ve şöyle devam etti:Türkiye'de asgari ücretin ortalama ücret olduğunu söyleyen Özel, Almanya'dan örnek verdi:Benzin ve mazot zamlarını da gündeme taşıyan Özel, akaryakıta gelen zamların iğneden ipliğe her ürüne zam anlamına geldiğini söyledi. Mazotun litresinin 50 lirayı geçtiğini söyleyen Özel, 1 litre mazottan alınan verginin de 20 lirayı aştığını ifade etti. Özel, kürsüden şöyle seslendi:"AK Parti'nin yıllarca yaptıklarını savunan birtakım sahada elemanları, televizyonda elemanları, sosyal medyada birtakım savunucuları vardı. Onlara 'Mazota zam geldi' deyince ne diyordu? 'Beni ilgilendirmez ki ben zaten 50 liralık alıyorum'... Al sana 50 liralık mazot. O 'Bana ne, zaten 50 liralık alıyorum' diyen 50 liraya artık 1 litre mazot alamıyor. Sen 2018'de Tayyip Bey'e oy verdin. Biz yapma dedik. Biz dedik ki bu tek adam rejimi Türkiye'ye iyi gelmez, Tayyip Bey gelirse ekmek küçülür, zamlar gelir. O dedi ki 'Verin yetkiyi, görün etkiyi. Bakalım nasıl düşüreceğim enflasyonu, ucuzlatacağım hayatı, nasıl düşüreceğim faizleri, doları, euroyu, mazotu, benzini nasıl indireceğim görürsünüz. Yetkiye ihtiyaç var.' Verdiler yetkiyi, gördük ettiğini. Bundan sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın tek adam rejiminin etkisini merak edenler bunu görsünler. Bir yanda bir bidon mazot, bir anda 1 litre bile mazot."Meclis kapanmadan emekliye seyyanen zammı gündeme getireceklerini söyleyen Özel, ayrıca asgari ücretliye ara zam için de temasların sürdüğünü kaydetti. Asgari ücrete temmuz ayında seyyanen zam yapılması için mücadele vereceklerinin altını çizdi. Özel, "Bu zammı ya alacağız ya da vermeyenleri yollayacağız." ifadelerini kullandı.Konuşması sırasında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tahliye olduğu haberini alan Özel, "Ümit Özdağ'dan iyi haber var, tahliye oldu. Zafer Partisi'ne hayırlı uğurlu olsun. Bunun önemli bir adım olmasını diliyorum. Şunu söylemiştim hep, bir siyasi partinin genel başkanını alıp içeri atamazsınız. Milletin yönetsin diye oy verdiklerini asla içeri atamazsınız. Tayyip Erdoğan yıllarca yargılandı ama bir gün gözaltına alınmadı." diye konuştu."Tüm siyasi tutsaklar için hem Selahattin Demirtaş için, hem Ekrem Başkan için, tüm Figen Yüksekdağ için tüm siyasi tutsaklar için, tüm belediye başkanları, meclis üyeleri için tutuksuz yargılanma istiyoruz." diyen Özel, "Kendimize güvenimiz tam TRT'den canlı yayın istiyoruz!" ifadelerini kullandı.Özel, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılması sonrasında belediye meclisinde yapılan seçimle başkan vekili seçilen Eray Karadeniz'e tepki gösterdi.Özel, "AK Parti çoğunluğuyla bir AK Partili'yi vekil çıkarıyorlar. Sonra da Sayın Erdoğan arıyor bu kişiyi kahkahalar arasında gülerek tebrik ediyor. Gaziosmanpaşa'yı aldık diyorlar. Siz Gaziosmanpaşa'yı almadınız. Gaziosmanpaşa'yı Gazi Osmanpaşalılar Hakan'a verdi. Siz yamyam gibi gittiniz. Gaziosmanpaşa'nın iradesine çöktünüz." dedi.