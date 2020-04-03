Eline sapan dahi almamış insanlar niye pakette yok?

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile müttefiği Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) hazırladığı infaz indirimi teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Anayasa Komisyonu'nda müzakere edilmeye başlandı.





Pakette hırsızlar, dolandırıcılar ve mafya liderleri gibi topluma karşı suç işlemiş kişilerin tahliyesinin önü açılıyor.





Ancak gazeteci ve siyasetçiler gibi on binlerce masum insanı Koronavirüs salgınına rağmen zindanda tutan düzenlemenin değiştirilmesi için TBMM'de grubu bulunan partilere çağrı üstüne çağrı yapılıyor.





İktisatçı-yazar Memduh Bayraktaroğlu mevcut infaz indirim düzenlemesindeki adaletsizliğe dikkati çekerek, “İnfaz yasasında neden Kanun Hükmünde Kararname (KHK) mağdurları yok?” sorusunu yöneltti.





GAZETECELERİN TEK SUÇU VAR O DA HABER YAPMAK





KHK TV’ye mülakat veren Bayraktaroğlu ne kadar ipini koparan insan varsa dışarıya çıkacağını, düşünen insanların ise içeride kalacağını belirtti.





İktisatçı Memduh Bayraktaroğlu, devletin izni ile faaliyet gösteren Bank Asya'ya para yatırdığı için on binlerce insanın hapse atılmasın veryansın etti.

Bayraktaroğlu, “Bu insanlar ellerine silah değil, sapan dahi almamışlar. Gazetecilerin suçu haber yapmak. KHK mağdurlarının suçu ise devletin kontrolündeki bankaya para yatırmak. Bu insanları suça teşvik etmek. madem bu banka terör bankası o zaman kapat kardeşim.” ifadelerini kullandı.





“BU İNSANLARIN SUÇU ÇALIŞKAN VE DÜRÜST OLMALARI”





150 bin insanın KHK ile işinden olduğunu ve on binlercesinin ise cezaevine atıldığını belirten Bayraktaroğlu “Bilerek devlet tuzak kurmuş insanlara. Bu bankayı açık tutmuşlar. 'Bu bankaya para yatırsınlar da ben bunları işinden atayım' diye. Bu insanların suçu başarılı çalışkan ve dürüst olmaları. Bu insanları, hırsızlığa izin vermeyen bu kişileri işinden edip yerlerine hırsızlıklara ses çıkarmayan kişileri yerleştirdiler.” diye konuştu





Mecliste görüşülmeye başlanan infaz düzenlenmesinde muğlak "terör" tanımı ile silah ve şiddet bulaştığına dair tek delil olmayan 100 bin kişi kapsam dışında bırakıldı.





Yazarlar, sanatçılar, siyasetçiler ve insan hakları kuruluşları TBMM'de grubu bulunan AKP, MHP, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İyi Parti, Halkların Demokratik Partisi ve Saadet Partisi'ne, "Terör ve şiddete bulaşmamış herkesi tahliye edin" çağrısında bulunuyor.