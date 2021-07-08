Samanyolu Haber /Gündem / Elitaş'tan "size oy verdim" diyen işçiye cevap: Bana ne, vermeseydin! /08 Temmuz 2021 10:47

Elitaş'tan "size oy verdim" diyen işçiye cevap: Bana ne, vermeseydin!

Alamadıkları hakları için Ankara’ya gelen madencilerle görüşen AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’la bir madenci arasındaki diyalog şok etti. ‘Hakkımızı verin’ diyen madenciye Elitaş, “Bana mı çalıştınız?” karşılığını verdi. Madenci “Size oy verdim” deyince de “Bana ne, vermeseydin” dedi.

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Ödenmeyen tazminatları için Ankara girişinde bekleyişini sürdüren Uyar Maden işçileri, haklarını alana kadar dönmeyeceklerini ve Meclis’e yürüyeceklerini duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda yetkililerle görüşen madencilere, “Haklarınızı veremeyiz emsal olur” cevabı verildi.

Bu arada bekleyişlerini sürdüren maden işçileriyle görüşen AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’la madenciler arasında geçen bir diyalog ise şok etkisi yaptı.
 
‘BANA NE? BANA MI ÇALIŞTINIZ?’

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu’nun aktardığı o diyaloga göre AKP’li Elitaş, haklarını istediklerini söyleyen madencilere “Bana ne, bana mı çalıştınız?” karşılığını verdi.
Başaran Aksu’nun aktardığı o diyalog şöyle:
“AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile görüşme heyetindeki madenci kardeşimiz arasındaki diyalog.
Madenci: Hakkımızı ödeyeceksiniz
Elitaş: Bana ne? Bana mı çalıştınız?
Madenci: TKİ’ye iş yapan firmada çalıştım. AKP üyesiyim. Oy verdim kesintiniz.
Elitaş: Bana ne? Vermeseydin…”
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