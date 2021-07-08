Ödenmeyen tazminatları için Ankara girişinde bekleyişini sürdüren Uyar Maden işçileri, haklarını alana kadar dönmeyeceklerini ve Meclis’e yürüyeceklerini duyurdu.





Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda yetkililerle görüşen madencilere, “Haklarınızı veremeyiz emsal olur” cevabı verildi.





Bu arada bekleyişlerini sürdüren maden işçileriyle görüşen AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’la madenciler arasında geçen bir diyalog ise şok etkisi yaptı.





‘BANA NE? BANA MI ÇALIŞTINIZ?’





Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu’nun aktardığı o diyaloga göre AKP’li Elitaş, haklarını istediklerini söyleyen madencilere “Bana ne, bana mı çalıştınız?” karşılığını verdi.

Başaran Aksu’nun aktardığı o diyalog şöyle:

“AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile görüşme heyetindeki madenci kardeşimiz arasındaki diyalog.

Madenci: Hakkımızı ödeyeceksiniz

Elitaş: Bana ne? Bana mı çalıştınız?

Madenci: TKİ’ye iş yapan firmada çalıştım. AKP üyesiyim. Oy verdim kesintiniz.

Elitaş: Bana ne? Vermeseydin…”