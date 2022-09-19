Samanyolu Haber /Gündem / Elizabeth için saygı duruşunda çanları çalmayan Big Ben'e soruşturma /19 Eylül 2022 09:09

Elizabeth için saygı duruşunda çanları çalmayan Big Ben'e soruşturma

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için yapılan 1 dakikalık saygı duruşunda tarihi saat kulesi Big Ben'in çanları çalmadı, acil olarak soruşturma başlatıldı.

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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth için ülke genelinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıldığı sırada tarihi saat kulesi Big Ben’in çanlarının çalmaması nedeniyle acil olarak soruşturma başlatıldı. 

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth'in 8 Eylül’de 96 yaşında ölmesinin ardından yerel saatle 20.00’de ülke genelinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılmış, saygı duruşunun başlangıcında ve bitişinde dünyaca ünlü saat kulesi Big Ben’in çanlarının çalması planlanmıştı. Big Ben etrafında toplanan binlerce kişi çan sesi beklerken, saat kulesinin çanları çalmamıştı. 

İngiltere Parlamentosu Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Bunu acil olarak araştırıyoruz, ancak yarın devlet cenaze töreni sırasında geçiş törenini etkilemeyeceğinden eminiz" dedi. 

Yarın sabah saatlerinde Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek olan cenaze töreni sonrası Kraliçe II. Elizabeth'in naaşı defnedilmek üzere Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilecek ve nakil sırasında dakikada bir Big Ben’in çanları çalacak. 
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