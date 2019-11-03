Samanyolu Haber /Gündem / Elizabeth Warren başkan seçilirse Jeff Bezos 7 milyar dolar vergi ödeyecek /03 Kasım 2019 13:05

Elizabeth Warren başkan seçilirse Jeff Bezos 7 milyar dolar vergi ödeyecek

Demokrat Parti’nin aday adaylarından Senatör Elizabeth Warren Amazo'un sahibi Jeff Bezos'un parasını almayı planlıyor.

SHABER3.COM

ABD’de gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimleri için Demokrat Parti’nin aday adaylarından Elizabeth Warren'in “Medicare for All” (Herkes için Sağlık) vaadi için zenginlerden yeni vergi alacağını açıkladı. 

Massachusetts senatorü Warren, genel sağlık sigortası, zenginlere daha çok vergi ve teknoloji devlerini bölmek gibi önerileriyle desteğini artırmıştı. Uzmanlara göre yeni başkan adayının üzerinde çalıştığı projenin maliyeti 34 trilyon doları buluyor. Orta sınıfa vergi ödetmeden bu projeyi yapmanın yolu ultra zenginler ve teknoloji devlerine vergi ödetmek olacak. Örneğin  ABD'nin en zengini Amazon kurucusu Jeff Bozez'e yaklaşık 7 milyar dolara mal olacak. Aynı proje Bill Gates de 5 milyar dolara yeni vergi ödetecek 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Elizabeth Warren başkan seçilirse Jeff Bezos 7 milyar... Sonraki Haber >>

İşte Tenkil’in sessiz tanıkları

İşte Tenkil’in sessiz tanıkları

KHK’lar insan eliyle yapılmış bir felaket

KHK’lar insan eliyle yapılmış bir felaket

Yıkım sırasında en kaz altında kaldılar

Yıkım sırasında en kaz altında kaldılar

Görülmez kaza !

Görülmez kaza !

Heyelan iş makinelerini yuttu

Heyelan iş makinelerini yuttu

Otobüs sürücüsünün hareketi pes dedirtti

Otobüs sürücüsünün hareketi pes dedirtti

Teknecinin ilginç çözümü

Teknecinin ilginç çözümü

'Bebekler su üzerinde yüzdü, insanlar Meriç'ten toplandı'

'Bebekler su üzerinde yüzdü, insanlar Meriç'ten toplandı'

Sokakta sohbete polis gözaltısı

Sokakta sohbete polis gözaltısı

Af Örgütü’nden Ahmet Böken’e mektup

Af Örgütü’nden Ahmet Böken’e mektup
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:30:12