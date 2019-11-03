Elizabeth Warren başkan seçilirse Jeff Bezos 7 milyar dolar vergi ödeyecek

ABD’de gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimleri için Demokrat Parti’nin aday adaylarından Elizabeth Warren'in “Medicare for All” (Herkes için Sağlık) vaadi için zenginlerden yeni vergi alacağını açıkladı.







Massachusetts senatorü Warren, genel sağlık sigortası, zenginlere daha çok vergi ve teknoloji devlerini bölmek gibi önerileriyle desteğini artırmıştı. Uzmanlara göre yeni başkan adayının üzerinde çalıştığı projenin maliyeti 34 trilyon doları buluyor. Orta sınıfa vergi ödetmeden bu projeyi yapmanın yolu ultra zenginler ve teknoloji devlerine vergi ödetmek olacak. Örneğin ABD'nin en zengini Amazon kurucusu Jeff Bozez'e yaklaşık 7 milyar dolara mal olacak. Aynı proje Bill Gates de 5 milyar dolara yeni vergi ödetecek