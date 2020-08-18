Samanyolu Haber /Spor / Eljif Elmas’ın sözleşmesini uzattı! /18 Ağustos 2020 20:42

Eljif Elmas’ın sözleşmesini uzattı!

İtalyan devi Napoli, Fenerbahçe'den transfer ettiği Eljif Elmas'ın sözleşmesini uzattığını açıkladı.

SHABER3.COM

İtalya Serie A devi Napoli, 20 yaşındaki orta saha Eljif Elmas hakkında flaş bir açıklama yaptı. 2019 yılında Fenerbahçe’den 16 milyon euro bedelle transfer edilen Makedon futbolcunun sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatıldı.

Futbola Makedonya’nın Rabotnicki takımında başlayan genç yıldız, 2017’de 180 bin euro karşılığında Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.Sarı lacivertli ekipte kısa sürede dikkatleri üzerine toplayan Elmas, 2019’da İtalyan devinin yolunu tutmuştu.

Süper Lig’de 34 maçta 4 gol atan Elmas, İtalya Serie A’da oynadığı 26 maçta 1 gol atıp 1 de asist yaptı.
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