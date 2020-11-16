Eller Uzaya Giderken Maklube Tepsisine Gözaltı

Ali Emir Pakkan | samanyoluhaber.com











Eskiden siyasal islamcıların şöyle bir argümanı vardı; “Siz başörtüsü ile uğraşırken eller uzaya adam gönderiyor!”







Bir de şöyle denirdi: Eller aya biz yaya!







İktidar oldular.





Dün, 15 Kasımdı. NASA, Kennedy Uzay Üssünden uzaya, içinde 4 astronot bulunan bir roket daha gönderdi. New York saati ile akşam 7.30 sıralarındaki ateşleme bütün televizyon kanallarından canlı verildi. Heyecanla izledik...





Geriye sayımdan sonra ortalığı duman bulutu kapladı, nefesler tutulmuştu, motorlardan gelen gürültü sessizliği bozuyordu. Kameralar uzun süre uyduyu taşıyan roketin görüntülerini yayınladı.





Eller uzaya giderken, siyasal İslamcılar ne yapıyordu?







Ülkede ne değişmişti?







Türkiye’deki insan hakları ihlallerini izleyen gazeteci Sevinç Özarslan’ın twitter hesabından öğrendik; Yaşları 18/20 arasında değişen 25 üniversite öğrencisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltındaydı. Hepsi birinci sınıf öğrencisi olan gençlerin neden gözaltına alındığı bilinmiyordu!





Sonra şöyle bir haber vardı Hürriyet’te:





“Polisten amansız takip: Maklube tepsisi ve malzemeleri ele geçirildi.”





Ayrıntılar ilginçti;







Polis, aylar süren takip ve izlemeden sonra bir eve baskın yapmıştı. 6 kişi maklube yemek için hazırlandığı sırada operasyon gerçekleşti. Maklube tepsisi ve malzemeleri salonun ortasında duruyordu. Masanın üzerinde ise Fethullah Gülen’e ait kitaplar vardı. Polis, kitaplarla birlikte pirinç, et, çok sayıda salatalık malzeme, yoğurt, plastik kap ve ayran içmekte kullanılan yöresel kalaylı taslara el koydu!





Siyasal İslamcılar, ülkeyi dereceye de sokmuşlardı!





Türkiye en çok beyin göçü veren 24. ülke olmuştu. İyi eğitimli 100 gençten 59’u yurtdışına gidiyor ve dönmüyordu. Beyin göçü liselere inmişti.





Hapishanede en çok yazar ve gazeteci bulunan ülkeler sıralamasında ise zirvedeydik. Çin birinci, Türkiye ikinci, Rusya üçüncüydü!





Daha fazla haberlere bakamadım.





Tekrar televizyondaki canlı yayına döndüm.





Kapsül, roketten ayrılmıştı. ‘İlk tam teşekküllü taksi uçuşu' olma özelliği taşıyan tarihi yolculuk yaklaşık 27 saat sürecekti. Astronotlar, uluslararası uzay istasyonunda altı ay kalacaktı.



