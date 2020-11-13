Samanyolu Haber /Gündem / Elon Mask'tan garip korona açıklaması /13 Kasım 2020 11:01

Elon Mask'tan garip korona açıklaması

Dünyaca ünlü iş adamı Elon Musk sosyal medya hesabından şaşkınlık yaratan bir açıklama yaptı. Musk, "Dört corona virüsü testi yapıldı. Bunlardan ikisi pozitif, diğer ikisi ise negatif çıktı" dedi.

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Dünyaca ünlü dev teknoloji şirketlerinin sahibi Elon Musk sosyal medya hesabı üzerinden koranivürüs testi yaptırdığına dair açıklamalarda bulundu.

Musk, "Oldukça düzmece bir şeyler dönüyor. Bugün dört kez Covid-19 testi oldum. İki testin sonucu negatif, diğer iki testin sonucu ise pozitif çıktı. Aynı makine, aynı test, aynı hemşire. BD’nin hızlı antijen testi" dedi.

53 milyon takipçisi arasından gelen soruları da yanıtlayan Musk, "Eğer bu benim başıma geliyorsa, başkalarının da başına geliyordur. Farklı laboratuvarlardan PCR testi yaptırıyorum. Sonuçları 24 saat içinde belli olur" ifadelerini kullandı.

Musk belirti gösterip göstermediğine yönelik başka bir soruya ise, “Tipik grip belirtileri. Sıra dışı bir şey olmadı” yanıtını verdi.
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