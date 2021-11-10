Elon Musk 50 milyar dolar kaybetti

Elon Musk, Tesla hisselerinin art arda iki gün değer kaybetmesi nedeniyle Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre, 50 milyar dolar kaybetti.Musk’ın servetindeki bu kayıp Bloomberg Milyarderler Endeksi tarihindeki en büyük iki günlük düşüş olarak kayıtlara geçti. Günlük rekor düşüş Jeff Bezos’un 2019’da MacKenzie Scott’tan boşanmasının ardından gelen 36 milyar dolarlık kayıptı.





Musk’ın hafta sonu Twitter takipçilerine “Şirketteki hissemin yüzde 10’ununu satayım mı?” diye sorması ve ardından kardeşi Kimbal’ın anketten hemen önce hisse sattığı haberinin yayılması, Tesla hisselerindeki düşüşü tetikledi. Ardından ünlü yatırımcı Michael Burry, Elon Musk’ın kişisel borçlarını karşılamak için Tesla hisselerini satmak isteyebileceğini söyledi.





Haberlerin ardından Nasdaq’da 1220 dolar seviyelerinde olan Tesla hissesinin fiyatı iki günde yüzde 16’lık kayıpla 1020 seviyelerine kadar geriledi. Bu kaybın ardından Musk’ın serveti ise 288 milyar dolar oldu.





FARK AZALDI





Şuanki serveti ile dünyanın en zengin insanı olan Musk’la ikinci sıradaki Amazon’un kurucusu Jeff Bezos arasında güncel olarak 83 milyar dolar bulunuyor. Musk, ilk kez ocak ayında Bezos’u geride bırakmış ve ikili arasındaki uçurum yakın zamanda 143 milyar dolara çıkmıştı.





Düşüşe rağmen, Tesla’nın güçlü kazanç artışı ve teslimat rakamları ile SpaceX’in yüksek değerlemesi sayesinde elde ettiği kazanımlar sayesinde Musk’ın serveti yılbaşındaki seviyesinden yüzde 70 daha fazla.