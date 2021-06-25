Samanyolu Haber /Dünya / Elon Musk’a soğuk duş /25 Haziran 2021 20:21

Elon Musk’a soğuk duş

Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk’a soğuk duş. Japon teknoloji devi Panasonic Tesla’da bulunan tüm hisselerini sattı.

SHABER3.COM

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla başta kripto para piyasası olmak üzere borsayı da etkileyen milyarder iş insanı Elon Musk'a, Japon teknoloji devi Panasonic'den darbe geldi. Dev şirket Tesla'da bulunan tüm hisselerini sattı.

TESLA'DAN 5 KAT KAZANDI

Geçtiğimiz yıl Mart ayında açıklama yaparak, 730 milyon dolarlık Tesla hissesi olduğunu belirten şirket, 2021 yılının Mart ayında satış yaptı. 12 aylık süreçte yaklaşık 5 katı kadar kazanç sağladığı düşünülen Panasonic’in bu satıştan 3.6 milyar dolar gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

BÜYÜME İÇİN KULLANILACAK

Bloomberg'te yer alan habere göre, Panasonic Sözcüsü Yayoi Watanabe, satışın şirketin Tesla ile olan ilişkisini etkilemeyeceğini ve Tesla'nın işlem hakkında bilgilendirildiğini belirtti. Sözcü, gelirlerin gelecekteki büyümeye yatırım yapmak için kullanılacağını söyledi.

Panasonic'in yeni başkanı ve CEO'su Yuki Kusumi, 103 yaşındaki Japon elektronik üreticisi için büyüme stratejisine odaklanırken üretim tabanından yukarıya doğru verimliliği artırmaya odaklandığını açıklamıştı.
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