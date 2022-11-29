Samanyolu Haber /Dünya / Elon Musk, Apple’a ‘savaş açtı’ /29 Kasım 2022 01:57

Elon Musk, Apple’a ‘savaş açtı’

Dünyanın en zengin insanı ABD’li milyarder Elon Musk, sahibi olduğu Twitter üzerinden ABD’li teknoloji devi Apple’a ‘savaş açtı.’

SHABER3.COM

Elon Musk, bugün akşam saatlerinde Twitter hesabı üzerinden “Apple, Twitter’da reklam vermeyi büyük ölçüde durdurdu. Amerika’da ifade özgürlüğünden nefret mi ediyorlar?” diye yazdı.

ABD’li milyarder daha sonra Apple CEO’su Tim Cook’u etiketleyerek “Neler oluyor burada” diye seslendi. Musk daha sonra blockchain tabanlı bir dosya paylaşım ve ödeme ağı LBRY’nin kurumsal hesabından Apple’ın Covid-19 sırasında LBRY’nin arama filtrelerine müdahale ettiğini söyleyen bir tweet’i alıntılayarak “Apple başka kimi sansürledi?” diye yazdı.

Twitter CEO’su, aynı zamanda Epic Games’in Twitter’ı eleştirdiği bir videoyu alıntıladı. Daha sonraysa teknoloji devi için ‘Evet/Hayır’lı anket açıp “Apple, müşterilerini etkileyen tüm sansür eylemlerini yayınlamalıdır” önermesini oylattı.

Musk bununla da yetinmedi, “Apple ayrıca Twitter’ı App Store’dan alıkoymakla tehdit etti, ancak nedenini bize söylemiyor” diye yazdı. Musk, daha sonra bir internet meme’ini paylaşarak Apple’a savaş açtığını ima etti.



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