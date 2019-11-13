Samanyolu Haber /Dünya / Elon Musk Berlin'e elektrikli otomobil fabrikası kuruyor /13 Kasım 2019 13:46

Elon Musk Berlin'e elektrikli otomobil fabrikası kuruyor

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla’nın CEO’su Elon Musk, Almanya’nın başkenti Berlin’de yeni bir fabrika kurmayı planladığını duyurdu.

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Alman haber ajansı dpa’nın haberine göre, dün Berlin'de katıldığı bir ödül verme töreninde konuşan Musk, kentte bir fabrika kurmayı planladığını söyledi.

Musk, fabrikayı Brandenburg eyaletinin sınırlarının yakınında bulunan ve açılması gelecek seneye ertelenen Berlin yeni havalimanının yakınında kurmayı planladığını belirtti.

Twitter üzerinden de açıklama yapan Musk, ‘yeni fabrikanın, Model Y ile başlayan bataryalar, güç aktarma organları ve araçlar üreteceğini’ yazdı.

Berlin ve Brandenburg yetkilileri açıklamayı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
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