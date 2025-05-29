Samanyolu Haber /Dünya / Elon Musk Beyaz Saray'daki görevinden istifa etti! /29 Mayıs 2025 10:23

Elon Musk Beyaz Saray'daki görevinden istifa etti!

Trump destekçisi milyarder Elon Musk görevinden istifa ettiğini açıkladı. Haberi Beyaz Saray doğruladı.

SHABER3.COM

ABD Başkanı seçilen Donald Trump'a desteği ile dikkat çeken dünyanın en zengin insanlarından Amerikalı milyarder Elon Musk görevinden istifa etti.

Musk, Hükümet Verimliliği Departmanı'nda görevinden ayrıldığını duyurdu.

Musk haberi, kendisine ait sosyal medya platformu X'ten verdi:

"Özel hükümet görevlisi olarak planlanan görev sürem sona ererken Başkan Donald Trump'a israfı azaltma fırsatı sunduğu için teşekkür ediyorum"

Beyaz Saray'dan bir yetkiliye dayandırılan haberlerde ise Musk'ın istifasınının doğrulandığı ileri sürüldü. 

Musk'ın görevinden ayrılışı Başkan Trump'ın imzasını taşıyan ve büyük harcama artışlarını öngören bütçe ve vergi indirimi yasası konusunda yaşanan fikir ayrılığının ardından geldi.

Musk, Trump'ın göreve başladığı ilk gün, israfı ortadan kaldırmak amacıyla kurulan DOGE'nin başına atanmıştı.

Göreve geldiği günden bu yana Musk ve ekibinin hazırladığı tasarruf tedbirleri kapsamında federal hükümette binlerce kişi işten çıkarılırken, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) gibi kurumların sağladığı yardımlar da büyük oranda düşürülmüştü.

Öte yandan, Trump yönetiminde aktif rol alan ve siyasi eylemleri nedeniyle eleştirilerin odağı haline gelen Musk'ın sahibi olduğu Tesla protesto ve boykotlara maruz kalmıştı.

Tesla'nın net karı ayrıca, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 71 düşüş kaydetmişti.

Amerikan medyasına göre Musk, görevinden ayrılmadan önce Trump'la resmi bir görüşme yapmadı.
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