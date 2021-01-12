Elon Musk birinciliği Bezos'a kaptırdı

Elektrikli araç üreticisi Tesla ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in patronu Elon Musk, bir hafta içinde dünyanın en zengin kişisi unvanını kaybederek Forbes Zenginler Listesi'nde yeniden ikinciliğe düştü.







Musk, geçen hafta Amazon'un CEO'su Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengini olmuştu. Ancak pazartesi günü Tesla hisseleri yaklaşık yüzde 8 değer kaybedince, Musk'ın serveti bir günde yaklaşık 14 milyar dolar azaldı ve 176,2 milyar dolara geriledi.





Forbes'un gerçek zamanlı milyarderler listesinde Musk bugün itibarıyla, 182,1 milyar dolar serveti olan Bezos'un 6 milyar dolar gerisinde.





Pazartesi günü Amazon'un hisseleri de yüzde 2'den fazla değer kaybetti ve Bezos'un serveti de 3,6 milyar dolar azaldı.





Marttan bu yana Tesla hisselerinin hızla değer kazanmasıyla Musk'ın serveti 150 milyar dolar arttı. Mart 2020'de Musk'ın serveti 24,6 milyar dolardı.