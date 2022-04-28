Samanyolu Haber /Dünya / Elon Musk: 'Coca-Cola'yı alıp içine tekrar kokain koyacağım' /28 Nisan 2022 15:12

Elon Musk: 'Coca-Cola'yı alıp içine tekrar kokain koyacağım'

Twitter'ı satın alan Elon Musk'ın yaptığı Twitter paylaşımları tartışma konusu oldu. Musk, Coca-Cola'yı satın alıp içine kokain koyacağını söyledi.

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Şirketi satın alacağı somutlaştıktan sonra sıkça yapacağı değişimlere değinen Musk, ''Şimdi de Coca-Cola'yı satın alıp içine tekrar kokain koyacağım'' yazdı.

Bir başka paylaşımda, ''Twitter'ı maksimum eğlence yapalım'' yazan Musk, sosyal medya platformunda tıpkı Signal'deki gibi uçtan uca şifreleme olması gerektiğini savundu. 

Musk ayrıca, ''Twitter'ın halkın güvenini hak etmek için siyasi olarak tarafsız olması gerekiyor. Bu solu da sağı da eşit oranda üzmek anlamına geliyor'' ifadelerini kullandı.

Musk'un tüm paylaşımları yüz binlerce beğeni alırken, bazıları 1 milyonu geçti.

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