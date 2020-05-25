Elon Musk çocuğunun ismini değiştirdi: Hala yasalara uygun değil

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk'ın eşi Grimes, kısa bir süre önce dünyaya gelen bebeklerine verdikleri tartışmalı ismi değiştirdiklerini açıkladı.







Instagram üzerinden bir takipçisinin Kaliforniya yasalarına aykırı olduğundan dolayı bebeğin ismini değiştirip değiştirmediklerine yönelik sorusunu yanıtlayan Grimes, "X Æ A-Xii” diye yazdı.





Musk'ın "X Æ A-12" olarak duyurduğu ad, günlerde sosyal medyada gündem olmuş ve birçok soruya neden olmuştu. Hatta birçok kişinin çiftin gerçekten bu adı verme konusunda ciddi olup olmadıklarını sorgulamış ve bazılarının Kaliforniya eyaleti yasalarına aykırı olup olmadığını da sormuştu. Daha sonra ismin o şekilde aykırı olduğu da ifade edilmişti.





Grimes’in açıkladığı son değişiklikle birlikte, ‘12’ bölümü gitti ve Romen rakamları ile yazılmış "Xii" ibaresi geldi. Bu değişikliğin ismi yasalara biraz daha uygun hale getirdiği belirtilse de "Æ" sorunu devam ediyor.





Kaliforniya Eyaleti yasalarına göre, isimlerde 26 İngilizce harfin yanında, tire ve apostrof kullanılabilir.







