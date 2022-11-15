Elon Musk çomağı soktu, Twitter tepetaklak oldu

SID BARD - SAMANYOLUHABER

En son yaşanan ‘Mavi tik’ felaketinin ardından platformdan kaçan kaçana.



Tüm bunlar yetmezmiş gibi şimdi de, Twitter’dan kaçanların arşiv talepleri sistemi tıkadı.



TWITTER'DA KAOS ÜSTÜNE KAOS



Son iki hafta içinde yangınlar içinde olan sosyal medya uygulaması Twitter’dan onbinlerce kullanıcı ayrıldı.



Ayrılanların büyük bir çoğunluğu, kendi hesaplarının arşivini talep edince sistem başka bir tıkanıkla karşı karşıya kaldı.



Twitter’ın bu güne kadar zaten bir kaç gün gecikmeli sunduğu ‘arşiv indirme’ hizmeti yığılan talepleri karşılamıyor.



Bir umut da olsa Twitter arşivini kurtarmaya çalışan kullanıcılar, kimlik doğrulaması için gereken SMS'leri ya saatler sonra alabiliyor, ya da hiç ulaşmıyor.



Bu açığa çıkan son problem, Twitter'ın suyunun çoktan kaynadığını gösteren belirtiden sadece bir tanesi.



Twitter, tıkanıkları aşabilmek için geçtiğimiz günlerde kovduğu personelden bazılarını geri çağırmaya başlayacak.



MUSK BAŞKA BİR ALEMDE



Twitter’in yeni CEO'su Elon Musk, ”Bugün sisteme boş yere yük olan şeyleri kapatacağız, Twitter'in çalışması için aslında kullanılanın sadece yüzde yirmisine ihtiyacımız var!" şeklinde bir açıklamada bulunarak yangına körükle gidiyor.



İLETİŞİM DEPARTMANLARI DEVRE DIŞI



Twitter'in artık mevcut olmadığı açıklanan iletişim departmanı, kendilerine bu konuda sorulan soruları cevaplamadı, ve Musk'tan kimlik doğrulaması problemine yönelik herhangi bir açıklama veya cevap gelmedi.



İNDİRİLEN ARŞİVLER NE İŞE YARIYOR?



Twitter’dan arşivini alan kullanıcı başka bir sosyal medya platformuna taşındığında, bu arşiv dosyasını yeni platformuna yüklediğinde tüm verilerini yeni hesabına aktarmış oluyor.