SpaceX Genel Müdürü Elon Musk, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletinin Orlando şehrinde Hava Savaşı Sempozyumu'nda Korgeneral John Thompson ile birlikte bir konuşma yapdı.





Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl hayata geçirdiği ABD Uzay Gücü'ne methiyede bulundu.







Musk, ABD Uzay Gücü'nün "Uzay Yolu" isimli televizyon dizisindeki gibi bir uzay aracı filosuna dönüşeceğini umduğunu söyledi.







PİLOTLU SAVAŞ UÇAKLARI DÖNEMİ KAPANIYOR





“Uzay Filosu'nu hayata geçirmek zorundayız." diyen Musk “Toplum 'Uzay Gücü' dendiğinde bunu düşünüyor. 'Peki, sevimli uzay gemilerimiz, şık ve güzel üniformalarımız ve o tarz şeylerimiz olacak' gibi." ifadelerini kullandı.





Musk, "Eğer radikal atılımlar için uğraşmazsanız radikal sonuçlar elde edemezsiniz." diyerek hava savaşı sistemlerindeki yeniliklerin yakında mevcut pilotlu uçakların yerine insansız hava araçlarının geçmesiyle sonuçlanacağını söyledi.

Elektrikli otomobilde çığır açan Elon Musk'ın kurduğu SpaceX şirketi otonom sürüş ve uzay teknolojileri üzerine çalışıyor.





Musk, ABD ordusunun Çin gibi ülkelerin gerisinde kalmasını engellemek için Pentagon'un en pahalı silah sisteminin (Lockheed Martin'in F-35 jeti) bir rakibi olması gerektiğini iddia etti.





F-35 İÇİN NE DEDİ?





Musk etkinliğin akabinde F-35'in rakibinin nasıl görünmesi gerektiğine dair Twitter üzerinden ayrıntı verdi: “Bu rakip, uzaktan bir insan tarafından kontrol edilen ama manevraları otonom olarak desteklenen bir insansız savaş uçağı olmalı."





Musk, “F-35'in buna karşı hiç şansı olamaz." ifadelerini kullandı.

Diğer Twitter kullanıcıları da insan pilot ihtiyacının fırlatma koltukları, basınçlı kokpitler ve diğer özellikler gerektirdiği için modern savaş jetlerinin maliyetlerini artırdığına ve performansını kısıtladığına dikkati çekti.





BAŞKALARININ ELİNE GEÇERSE NE OLACAK?





Uzaktan kontrol edilen bir jet insan vücudunun dayanabileceği G-Kuvveti miktarından da etkilenmeyeceği belirtiliyor.





Ancak art niyetli kişi ya da kurumların müdahalesi veya hacklemesi ihtimali de insanları endişlenderiyor.





Independent Türkçe'nin haberine göre havacılık firmaları zaten insansız savaş jetleri üzerinde çalışıyor. Örneğin Boeing firması 2020'lerin ortalarında operasyonel kullanıma hazır olacak kokpitsiz bir savaş uçağı geliştiriyor.