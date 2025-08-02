Elon Musk duyunca dudakları uçuklayacak





ÖLÜMLÜ KAZA VE JÜRİ KARARI





ŞİRKETİN İLK BÜYÜK KAYBI





DAVADA NELER KONUŞULDU?

Tesla, Florida’da 2019 yılında meydana gelen ölümcül otomatik pilot kazası nedeniyle açılan davada, 243 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi. Miami federal mahkemesinde görülen davada jüri, Tesla’yı kazada yüzde 33 oranında kusurlu buldu.Kazaya karışan Tesla Model S, Florida Keys’teki bir T kavşağında dur levhasını geçerek, yol kenarında park halindeki Chevrolet Tahoe’ya çarptı. Araçların yanında duran Naibel Benavides Leon hayatını kaybederken, erkek arkadaşı Dillon Angulo ağır yaralandı.Üç hafta süren davanın ardından jüri, Tesla’nın mağdurlara 42,5 milyon dolar maddi tazminat ve 200 milyon dolar cezai tazminat ödemesine hükmetti. Ancak Tesla, cezai tazminat tutarının mahkeme tarafından düşürüleceğini açıkladı.Tesla, yaptığı açıklamada kararın hatalı olduğunu savunarak, “Bu karar otomotiv güvenliğini geriye götürür ve hayat kurtaran teknolojilerin geliştirilmesi çabalarımızı riske atar. Dava sürecindeki ciddi hukuki hatalar nedeniyle temyize gitmeyi planlıyoruz” dedi.Bu karar, Tesla’nın sürücü destek teknolojisine ilişkin açılan davalardaki ilk ciddi kaybı oldu. Daha önce Kaliforniya’da görülen iki davada şirket lehine karar çıkmış, bazı davalar ise gizli anlaşmalarla sonuçlanmıştı.Aracın sürücüsü George McGee, kazadan önce Otomatik Pilot’u devreye almıştı. Araç verileri, çarpışmadan hemen önce sürücünün hız sınırının 27 km/s üzerine çıkarak adaptif hız sabitleyiciyi devre dışı bıraktığını gösterdi. McGee, ifadesinde kaza sırasında telefonunu almak için aşağıya eğildiğini ve fren yapmaya çalıştığını söyledi.Davada mağdurların avukatları, Tesla ve CEO Elon Musk’ın otomatik pilot teknolojisinin yeteneklerini abarttığını ve sürücülerin sisteme aşırı güvenmesine yol açtığını savundu. Ayrıca yazılımın, yalnızca uygun yollarda çalışmasını sağlayacak ek güvenlik önlemlerinin eksik olduğu ileri sürüldü.Tesla ise kazanın sürücü hatasından kaynaklandığını belirterek, McGee’nin agresif bir sürücü olduğunu ve direksiyon hâkimiyetini kaybettiğini öne sürdü. Şirket, yazılımın tasarlandığı şekilde çalıştığını ve 2019 yılında piyasada hiçbir sürücü destek sisteminin bu kazayı önleyemeyeceğini savundu.Otomotiv sektöründe otomasyon sistemleri Seviye 0’dan 5’e kadar sınıflandırılıyor. Tesla’nın otomatik pilot sistemi, sürücünün sürekli kontrol ve gözetim sağlamasını gerektirdiği için Seviye 2 kategorisinde yer alıyor.Naibel Benavides Leon’un ailesi, 2021 yılında sürücü McGee ile ayrı bir davada gizli bir anlaşmaya varmıştı.Karar, Tesla CEO’su Elon Musk’ın yatırımcı baskısı altında olduğu bir dönemde geldi. Musk, Tesla’nın geleceğini kısmen otonom sürüş teknolojisine bağlamış ve şirketin robotaksi işine odaklanacağını duyurmuştu. Ancak ikinci çeyrek kazançlarının beklentilerin altında kalması sonrası Musk, “önümüzde zorlu birkaç çeyrek var” uyarısında bulunmuştu.