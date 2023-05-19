Samanyolu Haber /Gündem / Elon Musk duyurdu: Twitter'a yeni özellik /19 Mayıs 2023 11:09

Elon Musk duyurdu: Twitter'a yeni özellik

Tesla'nın ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk, mavi tik abonelerine getirdiği yeni özelliği "Twitter Blue Verified aboneleri artık 2 saatlik videolar (8GB) yükleyebilir!" sözleriyle duyurdu. İşte ayrıntılar...

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Sosyal medya platformu Twitter'ın CEO'su Elon Musk, mavi tik abonelerinin artık 2 saatlik yani yaklaşık 8 gb büyüklüğünde videolar yükleyip paylaşabileceğini bildirdi. 


Musk'ın duyurusunun ardından onlarca mavi tikli hesap yaklaşık 2 saat uzunluğunda film ve dizi gibi birçok video yükledi. 

Musk paylaşımında "Twitter Blue Verified aboneleri artık 2 saatlik videolar (8GB) yükleyebilir!" ifadelerini kullandı.

"BU YENİLİK HIZLA BÜYÜYECEK"
Elon Musk, 10 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Twitter'ın en son sürümü ile birlikte, ileti dizisindeki herhangi bir mesajı (yalnızca en son değil) DM'den yanıtlayabilir ve herhangi bir emoji tepkisini kullanabilirsiniz. Şifreli DM'ler V1.0'ın piyasaya sürülmesi yarın hayata geçecek. Bu yenilik hızla büyüyecek" ifadelerini kullanmıştı.
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