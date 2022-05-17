Samanyolu Haber /Teknoloji / Elon Musk fiyat düşürmeye çalışıyor /17 Mayıs 2022 11:21

Elon Musk fiyat düşürmeye çalışıyor

Twitter’ı 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının askıda olduğunu duyuran Elon Musk, fiyatı daha da aşağıya çekebileceklerini söyledi.

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Ünlü milyarder Elon Musk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, bu rakama inanmadığını ve Twitter için yaptığı 44 milyar dolarlık anlaşmanın geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

"Soru sordukça endişelerim artıyor"
Elon Musk, Miami'de basına kapalı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Twitter yetkililerinin sahte hesaplar konusunda kendisini yanlış yönlendirdiğini savundu ve "Daha fazla soru sordukça endişelerim artıyor.” dedi.

Fiyatı düşürebilir
Analistlere göre Elon Musk, satışta fiyatı düşürmek için Twitter'daki sahte hesaplardan bu kadar sık bahsediyor.

Öte yandan son dönemde yaptığı açıklamalar, Elon Musk'ın Twitter'ı almaktan vazgeçebileceği yorumlarına da yol açıyor.

Yeni fiyat pazarlığı gelebilir
Twitter satışında yeni bir fiyat pazarlığının mümkün olduğunu söyleyen ünlü milyarder, Twitter'ı satın almaktan vazgeçebileceği iddialarını reddetti ve hala oldukça kararlı olduğunu söyledi.
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