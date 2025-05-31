Samanyolu Haber /Dünya / Elon Musk gözündeki morluğun nedenini açıkladı: 'Suratıma yumruk at' /31 Mayıs 2025 23:53

Elon Musk gözündeki morluğun nedenini açıkladı: 'Suratıma yumruk at'

Musk, gazetecilerin morlukla ilgili sorularına cevaben, "Küçük oğlum X ile şakalaşıyordum ve 'Hadi, suratıma yumruk at' dedim" ifadelerini kullandı.

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Euronews'te yer alan habere göre ABD Başkanı Donald Trump'ın Cuma günü Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te müttefiki Elon Musk'a veda ettiği sırada milyarderin gözündeki morluk dikkat çekti.

Trump yönetimine danışmanlık için kurulan Hükümet Verimliliği Departmanı'ndaki (DOGE) görevinden ayrılan Musk'ın gözündeki belirgin morluk çeşitli spekülasyonlara neden oldu.

Ancak Musk, gazetecilerin morlukla ilgili sorularına cevaben, "Küçük oğlum X ile şakalaşıyordum ve 'Hadi, suratıma yumruk at' dedim" ifadelerini kullandı.

"Ve öyle de yaptı. Beş yaşında bir çocuğun bile suratınıza yumruk atması mümkünmüş."

Bu esnada Trump da Musk'ın sözünü bölerek kendi yorumunu paylaştı. ABD Başkanı, "X'i tanıyorsanız bilirsiniz, bunu yapar," dedi.

Musk'ın müzisyen Grimes ile ilk çocuğu olan X Æ A-Xii, Trump göreve geri döndüğünden beri sık sık babasının yanında Beyaz Saray'a geliyor. Ayrıca Musk ile birlikte başkanlık helikopteri Marine One'a bindiği de görüldü.

Teknoloji işlerine dönüyor

Musk, bir süredir fiilen yönettiği ve kamuoyunda tartışmalara neden olan DOGE'daki görevinden ayrılıyor. Milyarderin yeniden elektrikli otomobil üreticisi Tesla, roket şirketi SpaceX ve sosyal medya platformu X'in de aralarında bulunduğu şirketlerine odaklanacağı belirtiliyor.

Beyaz Saray, Musk'ın DOGE ofisinin resmi lideri olmadığını defalarca dile getirmişti, ancak milyarder, ofisin fiili başkanı ve en görünür savunucusuydu.

Trump, dünkü veda sırasında Musk'a maliyet tasarrufu sağlamak amacıyla federal çalışanları işten çıkarmayı ve devlet kurumlarını kapatmayı amaçlayan DOGE'u kurma çalışmaları nedeniyle altın renkli bir anahtar hediye etti.
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