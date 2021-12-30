Elon Musk ile Çin uzay'da karşı karşıya geldi

BOYKOT MESAJLARI





2027 HEDEFİ





Washington-Pekin hattındaki gerilimde yeni perde uzay oldu. Çin, Elon Musk’ın SpaceX şirketi tarafından işletilen Starlink uydularının, uzay istasyonu Tiangong ile 1 Temmuz ve 21 Ekim’de “neredeyse çarpışacak kadar” yakınlaştığını açıkladı. Pekin yönetiminin, Musk’ı Birleşmiş Milletler Uzay Ajansı’na (UNOOSA) şikâyet ettiği belirtildi. UNOOSA’ya sunduğu belgede Çin, uzay istasyonunun Starlink uydularından kaçmak için “çarpışma kontrol önlemlerini” uygulamak durumunda kaldığını kaydetti.Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise “uzay anlaşmalarına uymamakla” suçlanan ABD, hem hükümet hem de özel kurumlar için “sorumlu davranmaya” çağırıldı. SpaceX ve Tesla’nın kurucusu Musk’ın yanı sıra ABD de Çin’in Twitter benzeri sosyal medya platformu Weibo’da eleştiri yağmuruna tutuldu. Musk için “ABD hükümeti ve ordusu tarafından meydana getirilen yeni bir silah” yorumu yapıldı. Bir kullanıcı, “Çinlilerin büyük paralarla Tesla alarak Musk’a para kazandırmasının ne kadar ironik olduğunu” kaydetti. Starlink uyduları, “uzayda çöp yığını” olarak tanımlandı. Tesla’ya boykot çağrısı yapıldı.Bilim insanları, uzayda çarpışma riskine dikkat çekerken tahmini 30 bin uydunun yanı sıra uzay çöplerine işaretle hükümetlerden bilgi paylaşımı talebinde bulunuyor.Starlink, SpaceX tarafından internet erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takımyıldızı. SpaceX, Starlink ağının parçası olarak halihazırda yaklaşık 1900 uydu fırlatmış durumda. Binlerce uydu da fırlatılmak üzere sırada bekliyor. SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027’de tamamlanması hedefleniyor.Öte yandan Çin’in yeni uydusu Pekin-3’ün, ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco Körfezi’nin fotoğraflarını çekip 42 saniyede göndererek testi başarıyla tamamladığı duyuruldu. Yerel basına yansıyan haberlere göre, fotoğrafların piksel başına 50 santimetre çözünürlüğe sahip olduğu ve 500 kilometre yükseklikten elde edildiği belirtildi. “Uyduların irtifa kontrolü için kullandığı araçların titreşime neden olması nedeniyle uyduların birçoğunun yüksek kalite ve netliğe sahip fotoğraf çekmekte zorlandığı aktarıldı. 26 Aralık’ta fırlatılan yer gözlem uydusu “ZY-1 02E”nin veri aktarmaya başladığı da gündeme yansıyan haberler arasındaydı.