Samanyolu Haber /Teknoloji / Elon Musk ile Twitter yönetimi anlaştı /25 Nisan 2022 22:37

Elon Musk ile Twitter yönetimi anlaştı

Bir süredir Twitter'ı devralmak için çalışmalarını sürdüren Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın sosyal medya şirketimim yöneticileriyle bu konuda anlaşmaya vadığı aktarıldı.

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Bir süredir sosyal medya şirketi Twitter'ı devralma konusunda hamleler yapan Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk ile site yönetimi arasında anlaşma sağlandığı belirtildi.

Evrensel'de yer alan habere göre Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardı.

Twitter'dan yapılan açıklamada, şirketin hisse başına 54,2 dolara Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, işlemin tamamlanmasının ardından Twitter'ın özel bir şirket haline geleceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Musk, "İfade özgürlüğü, işleyen bir demokrasinin temel taşıdır ve Twitter, insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital şehir meydanıdır." ifadesini kullandı.
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