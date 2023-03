Dünyada son dönemlerin en çok göz önünde bulunan insanlarından biri olan Elon Musk’ın hayatı film oluyor. Tesla, SpaceX ve Twitter’ın sahibi olan Musk’ın hayatı Oscar ödülü alan yönetmen Alex Gibney tarafından filme çekilecek.







MUSK: "BU HİT BİR PARÇA OLACAK"

Belgesel türünde yer alacak olan film ile ilgili Elon Musk Twitter hesabından “Bu, hit bir parça olacak” ifadelerini kullandı. Elon Musk’ın belgesel filminin yapımcılığını ise Jigsaw Productions, Closer Media, Anonymous Content ve Double Agent üstlenecek.







STEVE JOBS'UN YÖNETMEN KOLTUĞUNDA DA O VAR

Belgesel türünde filmler çeken ünlü yönetmen Alex Gibney kariyeri boyunca “Going Clear: Scientology and the Prison of Belief”, "Steve Jobs: The Man in the Machine” gibi filmlerin yönetmen koltuğunda oturdu.