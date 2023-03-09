Samanyolu Haber /Dünya / Elon Musk’ın hayatı film oluyor! /09 Mart 2023 15:40

Elon Musk’ın hayatı film oluyor!

Ünlü iş insanı Elon Musk’ın hayatı, Oscar ödüllü yönetmen Alex Gibney tarafından filme çekilecek.

SHABER3.COM

Dünyada son dönemlerin en çok göz önünde bulunan insanlarından biri olan Elon Musk’ın hayatı film oluyor. Tesla, SpaceX ve Twitter’ın sahibi olan Musk’ın hayatı Oscar ödülü alan yönetmen Alex Gibney tarafından filme çekilecek.

MUSK: "BU HİT BİR PARÇA OLACAK"
Belgesel türünde yer alacak olan film ile ilgili Elon Musk Twitter hesabından “Bu, hit bir parça olacak” ifadelerini kullandı. Elon Musk’ın belgesel filminin yapımcılığını ise Jigsaw Productions, Closer Media, Anonymous Content ve Double Agent üstlenecek.

STEVE JOBS'UN YÖNETMEN KOLTUĞUNDA DA O VAR
Belgesel türünde filmler çeken ünlü yönetmen Alex Gibney kariyeri boyunca “Going Clear: Scientology and the Prison of Belief”, "Steve Jobs: The Man in the Machine” gibi filmlerin yönetmen koltuğunda oturdu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Elon Musk’ın hayatı film oluyor! Sonraki Haber >>

Dikkat, yeni SADAT’lar kuruluyor!

Dikkat, yeni SADAT’lar kuruluyor!

Altılı Msas'da farklılıklara saygı duymayı öğrendik

Altılı Msas'da farklılıklara saygı duymayı öğrendik

Akşener: Ben masadan kalkmadım, masa kalktı

Akşener: Ben masadan kalkmadım, masa kalktı

Meral Akşener'in suratı neden asıktı?

Meral Akşener'in suratı neden asıktı?

Meral Akşener Söz Verdi

Meral Akşener Söz Verdi

Kaymakam 'yardım rezaleti'ni itiraf etti

Kaymakam 'yardım rezaleti'ni itiraf etti

Saadet'ten AKP'li trollere 'Erbakan'lı cevap

Saadet'ten AKP'li trollere 'Erbakan'lı cevap

Kılıçdaroğlu: Kürsümüze veda etmek için buradayım

Kılıçdaroğlu: Kürsümüze veda etmek için buradayım

İmtihan oluyoruz burada !

İmtihan oluyoruz burada !

Bahçeli'ye videolu cevap

Bahçeli'ye videolu cevap
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:33:03