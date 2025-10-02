Elon Musk’ın serveti 500 milyar dolara ulaştı

1 Ekim Çarşamba günü New York saatiyle öğleden sonra kısa bir süreliğine serveti 500,1 milyar dolara ulaşan Musk, daha sonra 499 milyar dolar civarına geriledi. Dünyanın en zengin ikinci kişisi ise Oracle kurucusu Larry Ellison olarak, yaklaşık 350,7 milyar dolarlık servetiyle listede yer aldı.



Musk’ın servetindeki yükselişin temelinde, Tesla hisselerindeki hızlı değer artışı bulunuyor. Tesla hisseleri 1 Ekim’de %3,3’ten fazla yükselirken, yıl genelinde %20’nin üzerinde bir artış kaydetti. Servet artışı ayrıca Musk’ın yapay zekâ girişimi xAI ve roket şirketi SpaceX’in değerindeki yükselişle de bağlantılı.



Tesla ve Uzay Yatırımlarıyla Gelen Servet



Tesla hisseleri üzerindeki etkisi büyük olan bu yükseliş, şirketin yönetim kurulu tarafından Musk’ın önümüzdeki on yıl içinde belirlenen iddialı hedeflere ulaşması hâlinde 1 trilyon dolarlık bir ödeme paketine hak kazanabileceği açıklamasını da destekliyor. Bu hedefler arasında Tesla’nın değerini sekiz kat artırmak, bir milyon yapay zekâ robotu satmak ve 12 milyon Tesla arabası üretmek yer alıyor.



Musk’ın serveti büyük ölçüde Tesla ve SpaceX yatırımlarına bağlı. SpaceX, NASA’ya uygun maliyetli bir alternatif roket sistemi geliştirmeyi amaçlayan şirket olarak dikkat çekiyor. Tesla ise elektrikli otomobil piyasasında liderliğini sürdürürken, robotaksi, robovan ve Optimus robotları gibi yenilikçi projelerle geleceğe dönük yatırımlar yapıyor.



Yeni Girişimler ve Sosyal Medya Hamlesi



Musk, elektrikli araç ve uzay projelerinin yanı sıra Ekim 2022’de Twitter’ı (şimdiki adıyla X) satın alarak sosyal medya alanında da etkinliğini artırdı. Ancak firmanın değeri, Musk’ın başta ödediği 44 milyar dolardan 9,4 milyar dolara kadar düşerek tartışmalara konu oldu.



Elon Musk kimdir?



Güney Afrika’nın Pretoria kentinde doğan Musk, 12 yaşında ilk bilgisayar oyununu geliştirdi. Zor bir çocukluk geçirdiğini, ebeveynlerinin boşanmasından ve Asperger Sendromu’ndan kaynaklı sosyal zorluklardan etkilendiğini dile getiriyor. Pennsylvania Üniversitesi’nde ekonomi ve fizik okuyan Musk, daha sonra Stanford Üniversitesi’nde fizik yüksek lisansına başladı ancak kısa sürede okulu bıraktı.



1990’ların “dotcom patlaması” sırasında internet yazılım firması ve PayPal’ın öncüsü olan çevrimiçi bankacılık şirketini kuran Musk, PayPal’ı 2002 yılında eBay’e 1,5 milyar dolara sattı. Bu satıştan elde ettiği kaynakları Tesla, SpaceX ve diğer teknoloji girişimlerine yatırdı.