Elon Musk’ın Twitter planları belli oldu: Binlerce kişiyi işe alacak

Elon Musk’ın, geçtiğimiz haftalarda Twitter’ı 44 milyar dolara satın alması tüm gözlerin sansasyonel iş insanına çevrilmesine neden oldu. Musk’ın bu hamleyle ne amaçladığı, platformda neler yapacağı hâlâ merak konusu.





İfade özgürlüğü ve ücretli üyelik gibi yeniliklerden bahseden ve CNBC’nin haberine göre de yatırımcılarla yaptığı toplantıda şirketin gelirlerinden memnun olmadığını dile getiren Musk’ın planlarıyla ilgili yeni iddialar gündemde.









REKLAM GELİRİNE BAĞIMLI OLMAYACAK





New Yok Times’ın satın almanın muhtemel destekçilerine gönderilen sunumu referans gösterdiği haberinde; Musk, yatırımcılara şirketin gelirini önemli ölçüde artırabileceğini ve platformu reklam gelirine daha az bağımlı hale getirebileceğini söyledi.





Rapora göre Musk, kullanıcı başına ortalama geliri 2028 yılına kadar 5,39 dolar ila 30,22 dolar arasında artırmayı planlıyor. Kullanıcı başına gelir artışıyla da şirketin toplam gelirinin beş kat artacağı tahmin ediliyor.





ŞİRKET GELİRLERİ ARTACAK

Musk ayrıca yatırımcılara, 44 milyar dolarlık satın alımını desteklemeleri halinde paralarını ikiye veya üçe katlayacağından oldukça emin olduğunu da söyledi. Rapora göre Musk, her şey yolunda giderse yatırımları karşılığında beş ila on katı getiri alabileceklerini ileri sürdü.





Tesla ve SpaceX’in CEO’su son olarak bir Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu dosyasına göre, perşembe günü teklifi için 7,1 milyar dolar daha finansman sağladığı ortaya çıkmıştı.









BİNLERCE KİŞİYİ İŞE ALACAK

New Yok Times’ın haberine göre; 2025 yılına kadar yüzlerce kişi işten çıkarılırken 3.600 yeni çalışanın da işe alınması planlanıyor. Sızan planlara göre; şu anda 7.500 çalışana sahip olan platformun, 2025 yılına kadar 11.072 kişiyi istihdam etmesi bekleniyor.





Musk, yatırımcılara bir süreliğine Twitter CEO’su olarak hizmet edeceğini de bildirdi.