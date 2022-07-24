Samanyolu Haber /Gündem / Elon Musk’ın uyduları Türkiye'yi heyecanlandırdı /24 Temmuz 2022 09:59

Elon Musk’ın uyduları Türkiye'yi heyecanlandırdı

Elon Musk'a ait Starlink uyduları zincir şekilde Eskişehir ve İstanbul semalarında görüntülendi. Gördükleri görüntünün ne olduğunu bilmeyen birçok insan ise heyacanlı dakikalar yaşadı. Görüntüleri UFO zannedenler de oldu, kuyruklu yıldız da...

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Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'a ait Starlink uydularının zincir şeklindeki geçişi İstanbul semalarında görüntülendi.

Sıra sıra hareket eden ışıkları görenler kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Starlink uydularını kuyruklu yıldız sandıklarını söyleyen Enes Yıldırım, “Biz arkadaşlarla oturup çekirdek yiyorduk. Gökyüzünde parlayan ışıklar gördük. Kuyruklu yıldız zannettim. Daha sonra arkadaşlarla beraber telefona videosunu çektik. Starlink olduğunu bilmiyordum. İlk başta bu ne kayıyor falan dedim. Kuyruklu yıldız olduğunu düşünüyordum, daha sonra starlink olduğunu öğrendik” dedi.



ESKİŞEHİR'DE DE GÖRÜLDÜ
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi'nde gökyüzünde beliren ışık yurttaşlar tarafından merakla karşılandı. Elon Musk'a ait Starlink uydularının uzaya fırlatıldığından habersiz olan yurttaşlar durumu gizemli olarak karşılarken o anlar amatör kamera ile kayda alındı.

SpaceX, uzay tabanlı sistemi olan Starlink ile dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için çalışıyor. Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurulmasının planlandığı projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

Merkezi ABD’nin California eyaletinde bulunan şirketin 12 bin civarında çalışanı olduğu biliniyor.
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