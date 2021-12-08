Samanyolu Haber /Dünya / Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek /08 Aralık 2021 13:28

Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, insanlığa yönelik en büyük tehdidin doğum oranları olduğunu söyleyerek, "İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek. Bu söylediklerimi bir kenara yazın" uyarısında bulundu.

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Wall Street Journal'ın yıllık CEO Konseyi'nde konuşan Elon Musk, düşen doğum oranlarının insanlığa karşı en büyük risklerden biri olduğunu savundu.

'Tesla Bot'un dünyadaki işgücü sorununa çare olup olamayacağı' yönündeki soruya "Bence medeniyetin karşı karşıya olduğu en büyük risk, düşük ve hızla düşen doğum oranlarıdır" diye yanıt veren 6 çocuk babası Musk, "Çok sayıda kişi, akıllı kişiler de dahil, dünyada çok fazla insanın olduğunu, nüfustaki artışın kontrolden çıktığını sanıyor. Ancak aslında bunun tam tersi yaşanıyor. Lütfen sayılara bakın. Eğer insanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek. Bu söylediklerimi not alın" dedi.

'Ölmemiz önemli'

Uzun yaşam konusuna da değinen Musk, insanların 'süper uzun' yaşamaya çalışmaması gerektiğini belirterek, "Bence ölmemiz önemli. İnsanlar genelde fikirlerini değiştirmeden ölüyor. Eğer sonsuza kadar yaşarsak yeni fikirlerin kabul edilmediği katı bir topluma dönüşebiliriz" ifadelerini kullandı.

Dünya nüfusu son 60 yılda 3 milyardan 7.9 milyara ulaşsa da Musk'ın dediği gibi doğum oranlarında düşüş yaşanıyor.
Dünya Bankası verilerine göre 1964'ten bu yana aralıksız bir şekilde küresel doğum oranı düşüyor.
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