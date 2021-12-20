Samanyolu Haber /Ekonomi / Elon Musk, kaç milyar dolar 'vergi' vereceğini açıkladı /20 Aralık 2021 12:56

Elon Musk, kaç milyar dolar 'vergi' vereceğini açıkladı

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, sosyal medyadan yaptığı açıklamada bu yıl kaç milyar dolar vergi ödeyeceğini açıkladı.

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Demokrat Partili Senatör Elizabeth Warren'ın Musk'ın Time dergisi tarafından Yılın Kişisi seçilmesinin ardından paylaştığı sosyal medya mesajında "Haydi haksız vergi yasasını değiştirerek 'Yılın Kişisinin' "gerçekten vergi ödemesini sağlayalım ve herkesin sırtından geçinmesini durduralım" ifadeleri üzerine Musk yine Twitter'dan yanıt verdi.

Musk yanıtında "2 saniye gözlerinizi açsanız benim bu yıl Amerikan tarihindeki en fazla vergiyi ödeyeceğimi görürsünüz diye yazdı.

Musk bugün yaptığı paylaşımda ise bu tutarı "Merak edenlere, bu yıl 11 milyar vergi ödeyeceğim" sözleriyle açıkladı.

Güney Afrika doğumlu Musk şu anda dünyanın en zengin kişisi ve şirketi Tesla'nn değeri de 1 trilyon dolar civarında. Musk yine sosyal medya üzerinden takipçilerine Tesla'daki hisselerinin yüzde 10'unu satması konusunda fikir istemiş, gelen yanıtlar üzerine şirketteki 5 milyar dolar değerindeki hisselerini satmıştı. Musk, geçtiğimiz haftalarda içerisinde Tesla'daki yaklaşık 14 milyar dolarlık hisseyi elinden çıkarmış oldu.

Tesla'nın yanı sıra SpaceX'in kurucusu ve CEO'su, aynı zamanda Neuralink ve altyapı firması The Boring şirketini de yöneten Musk "İşimi bırakıp tam zamanlı bir influencer olmayı düşünüyorum" açıklamasında bulunmuştu.
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