Samanyolu Haber /Ekonomi / Elon Musk konuştu kripto paralar çakıldı /25 Mayıs 2023 08:25

Elon Musk konuştu kripto paralar çakıldı

ABD’li girişimci Elon Musk, riskli yapısından dolayı kripto para birimlerine karşı ‘temkinli olma’ çağrısında bulundu. Bunun üzerine kripto para birimlerinde değer kaybı yaşandı.

SHABER3.COM

Wall Street Journal‘ın düzenlediği bir etkinlikte dün konuşan Musk, favori kripto para birimi Dogecoin’e veya başka bir birime kimsenin ‘mal varlığının tamamını’ yatırmaması gerektiğini dile getirdi.

Musk, riskli yapısından dolayı yatırımcıları kripto para birimlerine ‘temkinli’ yaklaşması yönünde uyardı.

Musk’ın bu sözlerinden sonra en yaygın kripto para birimi Bitcoin dün yaklaşık yüzde dört düşüşle 26 bin dolar seviyesine geriledi. Ether, yaklaşık yüzde 4,6 düşüşle bin 850 dolar seviyesinden bin 770 dolar seviyesine geriledi.

Dogecoin de yaklaşık yüzde beş düşüşle 0,07 dolardan işlem görüyor.

Musk’ın favorisi

Sayıları her geçen gün artan kripto para birimleriyle dalga geçmek için kurulan Dogecoin adlı kripto paranın piyasa hacmi son bir yılda 80 kattan fazla artarak 2 milyar doları aşmıştı.

Twitter’ı 27 Ekim 2022’de satın alan Elon Musk da 2021 ve 2022’de sosyal medya paylaşımlarının etkisiyle küresel piyasalarla ‘oynamıştı.’

ABD’li iş insanı, Bitcoin, Dogecoin ve Shiba’nın fiyatının çok hızlı yükselmesine ve düşmesine neden olan tweet’ler atmıştı.

Musk, kısa bir süre de olsa Twitter’ın logosunu Dogecoin’in logosuyla değiştirmişti.

WSJ’ye verdiği röportajda Musk, yine de ‘mizahından’ dolayı en sevdiği kripto para biriminin hala Dogecoin olduğunu belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Elon Musk konuştu kripto paralar çakıldı Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:28:12