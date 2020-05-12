Elon Musk, Koronavirüs yasağını delerek Tesla fabrikasını açıyor: Biri tutuklanacaksa, o benim

Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Kaliforniya'daki Alamade County bölgesinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle üretimin durmasını yasağını deliyor. Musk, bölgedeki fabrikanın "yasağa rağmen" çalışmaya döneceğini söyleyerek "Eğer biri tutulanacaksak bu sadece ben olayım" diye ekledi.





Geçen hafta bölgede bulunan Tesla elektrik araç fabrikasının bölgedeki pek çok fabrikayla birlikte Koronavirüs önlemli olarak çalışmasına izin verilmemesine tepki veren Musk, Tesla genel merkezini Kaliforniya'dan Teksas'a taşıyacağını söylemişti. Tepkilerini sürdüren Musk bu kez de Twitter'dan yasağı deleceğini duyurdu.





Musk, "Tesla Alameda County kurallarını delerek bugün üretime başlıyor. Ben de herkes gibi iş başında olacağım. Eğer biri tutulanacaksa, bu sadece ben olayım"





Musk, daha önce ABD'de alınan yeni tip Koronavirüs önlemleriyle işletmelerin kapanması, insanların evlerinden çıkmamasını "anayasal hakların ihlâli" olarak tanımlamış, "Özgür ABD, hemen!" diye paylaşım yapmıştı.

