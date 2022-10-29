Elon Musk kovduğu 3 Twitter yöneticisine 122 milyon dolar ödeyecek

Musk, sosyal medya platformunu satın aldığı gün, Twitter İcra Kurulu Başkanı (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde'yi "platformdaki sahte hesapların sayısı konusunda kendisini ve Twitter yatırımcılarını yanıltmakla" suçlayarak kovmuştu.



Şirket yöneticilerinin ücretleri konusunda araştırmaları ile tanınan Equilar firmasına göre bu üç yöneticiye 122 milyon dolar tazminat ödenecek.



Tazminatları "altın paraşüt" olarak adlandıran Equilar, Reuters'e gönderdiği bir e-postada Agrawal'ın 57,4 milyon, Segal'ın 44,5 milyon ve Gadde'nin 20 milyon dolar ücret alacağı değerlendirmesinde bulundu.



Bu ödemelere ek olarak, üç yönetici şirkette sahip oldukları hisseler karşılığında Musk'tan toplu olarak 65 milyon dolar alacak.