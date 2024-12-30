Elon Musk, Mars için yönetim şekli belirledi

ABD'li milyarder Elon Musk, Mars'ın kolonileştirildikten sonra “doğrudan demokrasi” ilkesiyle yönetilmesi gerektiğine inanıyor.





Sosyal medya platforma X'te bir kullanıcının Mars'ın nasıl yönetileceğine ilişkin sorusuna yanıt veren Musk, “Ne tür bir yönetime sahip olacaklarına Marslılar karar verecek. Ben temsili değil, doğrudan demokrasiyi öneriyorum” diye yazdı.





Musk, insansız Starship görevlerinin iki yıl içinde, insanlı Starship görevlerinin ise önümüzdeki dört yıl içinde Mars'a inebileceğini belirtti.





Eylül ayında Musk, “insanlığın yıldızlararası seyahatte ustalaşması gerektiğini, aksi takdirde Güneş'in genişlemesi veya dünyanın bir asteroitle çarpışması nedeniyle gelecekte yok olabileceğini” söyledi.





MARS KOLONİZASYON PROGRAMI

Mars kolonizasyon programı, SpaceX kurucusu Elon Musk'ın Mars'ı kolonize etmek için planladığı bir hedeftir. Bu hedefin ana unsuru, Mars'ta doğrudan demokrasi altında kendi kaderini tayin etme iddiasıyla kendi kendini idame ettiren büyük ölçekli bir yerleşim ve koloni kurma planıdır. Bunun arkasındaki temel motivasyon, Mars'ın kolonileştirilmesinin insanlığın çok gezegenli hale gelmesini sağlayacağı ve dolayısıyla dünyanın insan yaşamından kurtulması durumunda insan türünün uzun vadede hayatta kalmasını güvence altına alacağı inancıdır.





Kolonileşmeye yönelik bu planlar hem övgü hem de eleştiri toplamış, dünyanın ötesinde daha fazla insan müdahalesine yönelik kamuoyu heyecanı ve insan ömrünü tercih etme arzusunun bir sonucu olarak desteklenmiş ve varoluşsal perspektif, uygulama, yaşanabilirlik ve yasallık açısından sorgulandı.